鳳凰「靈體脫離」竟出現陽光？ 氣象主播：別大意





今年第26號颱風鳳凰，已轉為輕度颱風，今（12）日10時的中心位置，在北緯21.6度，東經119.5度，即在鵝鑾鼻的西南西方約140公里之處，以每小時16轉32公里速度，向東北東轉東北進行。北台灣陽光露臉，《東森新聞》氣象主播王淑麗曝原因，還提醒「1情況」別大意了！

12日王淑麗在《東森氣象主播王淑麗》粉專上發文「鳳凰颱風的身體與靈魂」，她表示鳳凰颱風現在高低層分離，高層雲系在海峽上朝北北東上去；底層環流，雖然在衛星雲圖看不見，但從雷達回波圖可以看出環流結構還在。

她指出在東北季風乾空氣的影響下，整個環境對「鳳凰」很不利，但它仍死命掙扎。「靈魂（底層環流）心向台灣。共伴最劇烈的降雨已過，預計鳳凰颱風傍晚登陸恆春半島，只是能不能撐到傍晚，我們繼續看下去。」

不過即使陽光露臉，仍要提防外圍環流後作用力，她寫道：「今天天氣上，有些地方的確有機會出太陽，但環流或外圍環流的水氣上來，北部、東半部、中南部還是會有風有雨。別大意了！」

（封面圖／中央氣象署）

