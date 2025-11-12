「鳳凰」預計傍晚通過恆春半島 氣象署：未來有望轉為熱低壓
即時中心／顏一軒、謝宛錚報導
輕颱「鳳凰」海陸警齊發，但強度正持續減弱中，暴風圈也在縮小，不排除提前降級為熱帶性低氣壓。中央氣象署預報員朱美霖今（12）日說明，「鳳凰」預計在今日傍晚至晚間左右通過恆春半島一帶，而未來在東移過程中，有逐漸減弱為熱帶性低氣壓的趨勢，但仍要提醒民眾慎防風雨。
朱美霖表示，氣象署持續針對今年第26號颱風「鳳凰」發布海上陸上颱風警報，「鳳凰」過去一段時間持續往北北東移動，強度還是有再繼續減弱，目前是「輕颱」，近中心最大風速每秒18公尺，七級風暴風半徑也從原先的150公里再縮減為120公里。
未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）
從目前的「鳳凰」路徑圖可見，朱美霖說，颱風未來還是會持續接近台灣西南方近海，並在今日傍晚至晚間左右通過恆春半島一帶，隨後往東北方向移動，未來在東移過程中，有逐漸減弱為熱帶性低氣壓的趨勢，不過目前沿海風浪依舊偏大，尤其颱風接近陸地的過程中，仍要留意風場轉變與降雨情形。
降雨預報趨勢。（圖／氣象署提供）
朱美霖提及，海陸警區域並未改變，海警區域則有台灣東北部海面、東南部海面、巴士海峽、台灣海峽與東沙島海面；陸警區域包含嘉義以南、南投、花東一帶，隨著颱風往東北北上的過程中，花東還是有可能受到影響。
風力預報趨勢。（圖／氣象署提供）
她提醒，隨著「鳳凰」北上接近台灣，颱風會有逐漸減弱的趨勢，氣象署會持續密切注意，也有可能再減弱地快速一些；沿海風浪受東北季風影響依舊非常強勁，空曠地區恐有9至11級強陣風，海面浪高可達3至5米，而且會有長浪。
浪高預測示意圖。（圖／氣象署提供）
另，朱美霖也說，在連續降雨影響下，山區附近的土石含水量偏高，提醒民眾避免前往山區活動，戶外活動因風勢較為強勁，也要多加注意交通安全。
陸上強風特報。（圖／氣象署提供）
過去浪高觀測。（圖／氣象署提供）
重點提醒。（圖／氣象署提供）
其他人也在看
日本熊患持續升溫，富山縣又有一頭熊闖入民宅倉庫，警方獲報後，協同獵人一起圍捕，最後開槍將野熊射殺。另外北海道札幌的住宅區，因為發現大量熊的腳印，當地的圓山公園 緊急封閉兩周。TVBS新聞網 ・ 16 小時前