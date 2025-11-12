民視

「鳳凰」預計傍晚通過恆春半島 氣象署：未來有望轉為熱低壓

民視新聞網

即時中心／顏一軒、謝宛錚報導

輕颱「鳳凰」海陸警齊發，但強度正持續減弱中，暴風圈也在縮小，不排除提前降級為熱帶性低氣壓。中央氣象署預報員朱美霖今（12）日說明，「鳳凰」預計在今日傍晚至晚間左右通過恆春半島一帶，而未來在東移過程中，有逐漸減弱為熱帶性低氣壓的趨勢，但仍要提醒民眾慎防風雨。

朱美霖表示，氣象署持續針對今年第26號颱風「鳳凰」發布海上陸上颱風警報，「鳳凰」過去一段時間持續往北北東移動，強度還是有再繼續減弱，目前是「輕颱」，近中心最大風速每秒18公尺，七級風暴風半徑也從原先的150公里再縮減為120公里。

廣告
快新聞／「鳳凰」預計傍晚通過恆春半島 氣象署：有望轉為熱低壓
快新聞／「鳳凰」預計傍晚通過恆春半島 氣象署：有望轉為熱低壓

未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

從目前的「鳳凰」路徑圖可見，朱美霖說，颱風未來還是會持續接近台灣西南方近海，並在今日傍晚至晚間左右通過恆春半島一帶，隨後往東北方向移動，未來在東移過程中，有逐漸減弱為熱帶性低氣壓的趨勢，不過目前沿海風浪依舊偏大，尤其颱風接近陸地的過程中，仍要留意風場轉變與降雨情形。

快新聞／「鳳凰」預計傍晚通過恆春半島 氣象署：有望轉為熱低壓
快新聞／「鳳凰」預計傍晚通過恆春半島 氣象署：有望轉為熱低壓

降雨預報趨勢。（圖／氣象署提供）

朱美霖提及，海陸警區域並未改變，海警區域則有台灣東北部海面、東南部海面、巴士海峽、台灣海峽與東沙島海面；陸警區域包含嘉義以南、南投、花東一帶，隨著颱風往東北北上的過程中，花東還是有可能受到影響。

快新聞／「鳳凰」預計傍晚通過恆春半島 氣象署：有望轉為熱低壓
快新聞／「鳳凰」預計傍晚通過恆春半島 氣象署：有望轉為熱低壓

風力預報趨勢。（圖／氣象署提供）

她提醒，隨著「鳳凰」北上接近台灣，颱風會有逐漸減弱的趨勢，氣象署會持續密切注意，也有可能再減弱地快速一些；沿海風浪受東北季風影響依舊非常強勁，空曠地區恐有9至11級強陣風，海面浪高可達3至5米，而且會有長浪。

快新聞／「鳳凰」預計傍晚通過恆春半島 氣象署：有望轉為熱低壓
快新聞／「鳳凰」預計傍晚通過恆春半島 氣象署：有望轉為熱低壓

浪高預測示意圖。（圖／氣象署提供）

另，朱美霖也說，在連續降雨影響下，山區附近的土石含水量偏高，提醒民眾避免前往山區活動，戶外活動因風勢較為強勁，也要多加注意交通安全。

廣告
快新聞／「鳳凰」預計傍晚通過恆春半島 氣象署：有望轉為熱低壓
快新聞／「鳳凰」預計傍晚通過恆春半島 氣象署：有望轉為熱低壓

陸上強風特報。（圖／氣象署提供）

快新聞／「鳳凰」預計傍晚通過恆春半島 氣象署：有望轉為熱低壓
快新聞／「鳳凰」預計傍晚通過恆春半島 氣象署：有望轉為熱低壓

過去浪高觀測。（圖／氣象署提供）

快新聞／「鳳凰」預計傍晚通過恆春半島 氣象署：有望轉為熱低壓
快新聞／「鳳凰」預計傍晚通過恆春半島 氣象署：有望轉為熱低壓

重點提醒。（圖／氣象署提供）


因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。
請在此更新設定來顯示內容。



原文出處：快新聞／「鳳凰」預計傍晚通過恆春半島 氣象署：未來有望轉為熱低壓

更多民視新聞報導
目睹愛車泡水！住客怒控「不讓我們出去」 煙波飯店賠償方案曝
台大生「颱風假」預言翻車！霸氣公布「領取時間、地點」
鳳凰風雨強! 後壁湖"冷卻塔被吹斷" 船帆石掀巨浪

其他人也在看

週三有望颱風假？最新鳳凰風雨預測出爐　16縣市今達「停班停課標準」

週三有望颱風假？最新鳳凰風雨預測出爐　16縣市今達「停班停課標準」

根據中央氣象署最新資料顯示，第26號颱風鳳凰中心目前在鵝鑾鼻西南方海面，向北北東移動，暴風圈正逐漸進入臺灣南方近海，臺南、高雄、屏東、臺東、恆春半島應嚴加戒備。中央氣象署今（11）日上午7時風雨預測指出，今日全台共有16縣市累積雨量或風力已達停班課標準。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
高雄颱風假有望？鳳凰路徑南修「估登陸高屏」　陳其邁親自回應了

高雄颱風假有望？鳳凰路徑南修「估登陸高屏」　陳其邁親自回應了

即時中心／黃于庭、魏熙芸報導今（2025）年第26號颱風「鳳凰」持續逼近台灣，氣象署今（11）早發布陸上颱風警報，預估今晚至明（12）清晨從南部一帶登陸。對此，高雄市長陳其邁指出，目前山區已啟動預防性撤離，至於外界關心「是否放颱風假」，他也做出最新回應。

民視 ・ 16 小時前
快訊／週二颱風假？最新風雨預測「12縣市達標」

快訊／週二颱風假？最新風雨預測「12縣市達標」

鳳凰颱風持續逼近台灣，中央氣象署今（10）日17時30發布海上颱風警報。外界關注明（11）日是否停班課，根據氣象署最新公布的風雨預報，共有12縣市達到停班停課標準。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
僅12里颱風假！市民灌爆蔣萬安臉書 一覺起來改口了：明確決定

僅12里颱風假！市民灌爆蔣萬安臉書 一覺起來改口了：明確決定

鳳凰颱風逐漸朝台灣逼近，中央氣象署今（11）日清晨5點半發布陸上颱風警報。昨晚台北市政府宣布，今天除了陽明山區12個里外，其餘地區正常上班上課，消息一出引來網友不滿，紛紛湧入蔣萬安的臉書開罵，然而過了11小時，隨著颱風強度減弱、風雨變小，網友態度也變了。

中時新聞網 ・ 1 天前
有颱風假？最新風雨預測出爐　12縣市達停班課標準

有颱風假？最新風雨預測出爐　12縣市達停班課標準

從中央氣象署最新風雨預報，明日雨量預測達停班課標準地區，包括台北市山區、新北市山區、桃園市山區、宜蘭縣、花蓮縣和台東縣山區。至於從最新風雨預報中，明日風力預測達停班課標準地區，包括桃園市濱海鄉鎮、苗栗縣濱海鄉鎮、台中市濱海鄉鎮、彰化縣濱海鄉鎮、連江縣、金...

CTWANT ・ 1 天前
鳳凰來襲傍晚海警明日陸警　北北基桃準備放假？侯友宜：能早就盡量

鳳凰來襲傍晚海警明日陸警　北北基桃準備放假？侯友宜：能早就盡量

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／綜合報導鳳凰颱風今明兩天北轉靠近台灣，預計週三起將在南部登陸。中央氣象署將於今（10）日傍晚5時30分發布海上颱風警報，明日上班...

FTNN新聞網 ・ 1 天前
新北「明風雨達高峰」！侯友宜：將與北基桃會商停班停課事宜

新北「明風雨達高峰」！侯友宜：將與北基桃會商停班停課事宜

（記者張芸瑄／綜合報導）颱風「鳳凰」逐漸靠近台灣，新北市政府今（10日）表示，依中央氣象署最新預報，新北市預計 […]

引新聞 ・ 1 天前
新北明達停班課標準 風雨最劇烈！侯友宜回應了

新北明達停班課標準 風雨最劇烈！侯友宜回應了

鳳凰颱風今（10）日起與東北季風產生共伴效應影響台灣，新北市長侯友宜指出，預計明天白天會風大雨大，提醒民眾提高警覺，希望民眾提高警覺，市府會隨著颱風相關資訊，在會議結束後再度召開整備會議與北基桃討論，確認明天是否上班上課。新北市消防局指出，預估明日風雨達到停班課標準。

中時新聞網 ・ 1 天前
【觀傳媒持續更新】鳳凰轉輕颱路徑曝光　12日全台停班停課一覽

【觀傳媒持續更新】鳳凰轉輕颱路徑曝光　12日全台停班停課一覽

（觀傳媒）【編輯中心/綜合報導】鳳凰颱風逼近台灣，中央氣象署已於今（11）日清晨發布陸上颱風警報。根據最新觀測 […]

觀傳媒 ・ 16 小時前
鳳凰轉輕颱「最新雷達回波曝」鄭明典見1狀喊好現象

鳳凰轉輕颱「最新雷達回波曝」鄭明典見1狀喊好現象

颱風鳳凰轉成輕颱，11日8時的中心位置在北緯19.6度，東經118.4度，在鵝鑾鼻的西南方約360公里之處，以每小時12公里速度，向北北東轉東北進行。氣象局長鄭明典今（11）日一早也在臉書上發布最新雷達回波圖，指出台灣東部海面持續有強回波發展，多數從海面通過，他表示這是好現象。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰颱風強度減弱！登陸位置又變了　估週二發陸警「半個台灣紫爆」

鳳凰颱風強度減弱！登陸位置又變了　估週二發陸警「半個台灣紫爆」

今年第26號颱風鳳凰，目前強度為中度颱風，氣象署持續發布海上颱風警報，提醒台灣海峽北部、台灣海峽南部、巴士海峽、東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。另也針對宜蘭縣發布降雨警戒。至於何時發布陸警，氣象署表示，預估將在明（11）日上午發布陸上颱風警戒。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
逼近！　鳳凰颱風發海警 陸警最快周二上半天

逼近！　鳳凰颱風發海警 陸警最快周二上半天

鳳凰颱風恐成11月罕見登陸颱風！氣象專家：全台各地皆受影響，東部、北部防豪雨。氣象局已發布海上颱風警報，明發布陸上警報。專家分析，颱風移動速度越慢對台威脅越弱，但東北季風加入戰局，全台難倖免。預估宜花累積雨量可達700至1000毫米，民眾須嚴加戒備！鳳凰颱風可能週三下午登陸，週四往東北方向離台，務必做好防颱準備。

TVBS新聞網 ・ 1 天前
鳳凰來襲新北明天會放颱風假？侯友宜：會盡早宣布

鳳凰來襲新北明天會放颱風假？侯友宜：會盡早宣布

鳳凰颱風來勢洶洶，民眾十分關心是否會放颱風假。新北市長侯友宜今天（10日）表示，會持續掌握颱風相關資訊，並與北基桃詳加討論明天是否上班上課，經過研判情資、溝通以後會盡早跟大家宣布。

中天新聞網 ・ 1 天前
鳳凰颱風持續減弱！明晨8地達停班課標準　粉專估：週四就全員下莊

鳳凰颱風持續減弱！明晨8地達停班課標準　粉專估：週四就全員下莊

「台灣颱風論壇」在Threads上發文表示，「鳳凰」從昨天（10日）開始北轉向台灣，不敵週遭不利環境，已減弱為輕度颱風，且會持續減弱，「這就是這個季節颱風的原罪，秋天台灣周遭的環境沒這麼好混啦！照這個減弱程度，登陸前夕搞不好只剩輕颱下限。」「台灣颱風論壇」說到，颱...

CTWANT ・ 1 天前
快訊／鳳凰加速！全台「明天11/13颱風假」機率曝

快訊／鳳凰加速！全台「明天11/13颱風假」機率曝

鳳凰颱風來勢洶洶，速度明顯加快，暴風圈已進入台灣陸地範圍。中央氣象署今（12）日指出，目前鳳凰以每小時約16至32公里速度，朝東北東至東北方向移動，預估今晚間將自南台灣登陸，並於深夜從台東一帶出海。

三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
彰化縣遲到！晚間8：30才宣布放颱風假　原因曝光

彰化縣遲到！晚間8：30才宣布放颱風假　原因曝光

鳳凰颱風逼近台灣，暴風圈將於明日清晨接觸陸地，多縣市風雨達標相繼宣布明（12）日停班停課，包括高雄、台中、彰化、雲林等地。氣象署提醒西半部、南部風雨將明顯增強，民眾務必做好防颱準備、避免外出。

三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
12日有颱風假？鳳凰颱風最新風雨預測　西半部8縣市、台東縣達標

12日有颱風假？鳳凰颱風最新風雨預測　西半部8縣市、台東縣達標

[FTNN新聞網]記者蔡曉容/綜合報導鳳凰颱風逐漸逼近台灣，受到外圍環流與東北季風共伴效應，北部、東北部出現風雨，中央災害應變中心今（11）日表示，截至上午...

FTNN新聞網 ・ 21 小時前
賭上台大大氣系招牌「台北至少2天颱風假」：3天沒放各請300份

賭上台大大氣系招牌「台北至少2天颱風假」：3天沒放各請300份

鳳凰颱風即將侵颱！民眾關心風雨是否達颱風假標準，一名自稱是台灣大學大氣系的網友就表示「賭上大氣系的招牌」，他預估台北至少有兩天颱風假，「少一天假就請100份雞排+珍奶，如果3天都沒放，就各請300份，」瞬間引起萬名網友關注，「就說了颱風假不能問大氣系要問政治系」、「你也許懂大氣 但你不懂蔣萬安的小氣」。至於是否有放假可能？氣象粉專解析風雨趨勢。

太報 ・ 1 天前
鳳凰颱風登陸範圍限縮了！週三穿越中央山脈 這天出海

鳳凰颱風登陸範圍限縮了！週三穿越中央山脈 這天出海

鳳凰颱風登陸範圍限縮了！週三穿越中央山脈 這天出海

EBC東森新聞 ・ 1 天前
熊闖日本富山縣民宅！一家四口急躲2樓　獵人開槍射殺

熊闖日本富山縣民宅！一家四口急躲2樓　獵人開槍射殺

日本熊患持續升溫，富山縣又有一頭熊闖入民宅倉庫，警方獲報後，協同獵人一起圍捕，最後開槍將野熊射殺。另外北海道札幌的住宅區，因為發現大量熊的腳印，當地的圓山公園 緊急封閉兩周。

TVBS新聞網 ・ 16 小時前