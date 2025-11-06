「鳳凰」颱風下週一到三影響北部！氣象署估強度「中颱上限」
〔記者吳亮儀／台北報導〕「鳳凰」颱風在今天(6日)凌晨生成，路徑也越來越收斂，中央氣象署預報，鳳凰颱風預計在下週一到下週三(10日到12日)外圍環流影響北部的天氣，南部則是下週三開始有風雨；氣象署預測鳳凰颱風強度應會達到中颱上限。
氣象署預報員黃恩鴻表示，凌晨剛生成的鳳凰颱風預計在下週一(10日)到達菲律賓北側陸地，它的路徑也越來越收斂了，看起來它會在下週二到下週三移動到巴士海峽，並開始靠近台灣陸地。
黃恩鴻說，氣象署預估鳳凰颱風的強度會在到菲律賓陸地前，達到巔峰的中度颱風上限，但移動到巴士海峽後會開始減弱。黃恩鴻說，受鳳凰颱風和東北季風影響，週日(9日)晚上起，北部迎風面雨勢就會開始增加了。
黃恩鴻說，下週一到下週三北部受到鳳凰颱風的外圍環流影響，有明顯雨勢，南部地區要等到鳳凰颱風的暴風中心接近，下週三開始才會增加。至於何時會發布海上颱風警報？黃恩鴻說，目前還較難評估。
黃恩鴻說，今、明兩天水氣減少，氣溫回暖，僅剩下東北部、東部及大台北地區有局部短暫雨，東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區多雲到晴。
