「鳳凰」颱風今凌晨生成！路徑恐鬼轉北上、朝台灣逼近 這2天影響最劇

生活中心／施郁韻報導

今年第26號颱風「鳳凰」已在凌晨2點生成，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文指出，據日本氣象廳最新資料，颱風目前將朝西北西方向前進、逐漸接近呂宋島，最新路徑曝光。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，「鳳凰」預估在下週一、週二間通過呂宋島。目前氣象廳評估，鳳凰在靠近呂宋島前，強度可能達到中度颱風上限。多數模式顯示，鳳凰颱風在穿越呂宋島後有機會北轉、朝台灣方向靠近，提醒大家密切關注後續動態。

中央氣象署指出，原位於關島附近海面的熱帶性低氣壓，於6日2時發展為輕度颱風「鳳凰」，中心氣壓998百帕，凌晨2時的中心位置在北緯13.2度，東經114.3度，即在太平島北方310公里之處（鵝鑾鼻西南方1190公里之處），以每小時28公里速度，向西轉西北西進行，中心附近最大風速每秒48公尺（即每小時173公里），相當於15級風，瞬間最大陣風每秒58公尺（即每小時209公里），相當於17級風，7級風暴風半徑250公里，10級風暴風半徑100公里。

「鳳凰」恐以中颱之姿登陸菲律賓，11、12日北轉，對台灣影響最明顯的2天。（圖／翻攝自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）

氣象署表示，「鳳凰」颱風預測7日2時的中心位置在北緯14.5度，東經108.7度，即在太平島西北方770公里之處（鵝鑾鼻西南西方1530公里之處），請在太平島海面及中西沙島海面航行及作業船隻應特別注意，並隨時收聽此颱風的最新動態。

氣象署表示，颱風鳳凰今晨生成，並逐漸往西朝菲律賓移動，過程中還會再增強，恐以中颱之姿登陸菲律賓，11、12日北轉，對台灣影響最明顯的2天，北部、東半部及南部防豪雨。

