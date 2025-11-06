「鳳凰」颱風來勢洶洶 氣象署：週一不排除發布海上警報

氣象署今（6）日表示，今年第26號颱風「鳳凰」於清晨2時在台灣東南方海面生成，中心位於鵝鑾鼻東南東方約2530公里處，預估將往西北西移動，週一（10日）前後接近巴士海峽至台灣附近海面。氣象署指出，週日（9日）晚間起北北基宜地區降雨機率將明顯提高，後續風雨影響區域仍視颱風路徑與強度而定；週一（10日）進入北轉關鍵時期，不排除發布海上颱風警報，須密切注意最新動態。

氣象署指出，週一不排除發布海上颱風警報。圖／翻攝自Facebook@報天氣 - 中央氣象署

廣告 廣告

氣象署說明，依照目前預測資料顯示，鳳凰颱風未來可能有多種路徑發展情境，包括從台灣東側近海北上、經台灣海峽北上、登陸通過本島，或走更西側後再北上，仍須持續觀察。由於北轉後的環境不利於颱風發展，強度預估將逐漸減弱。不過整體而言，鳳凰接近並影響台灣的機率相當高，民眾應密切關注後續路徑與警報發布情形。

在天氣變化部分，氣象署指出，週六（8日）起基隆北海岸、東半部及恆春半島沿海將出現長浪，週末沿海活動需提高警覺。週日白天前台灣仍受偏東風影響，天氣穩定、僅有零星降雨，但週日晚間起隨著鳳凰外圍環流靠近，東北風明顯增強，北部及東北部氣溫下降，北北基宜地區將出現較明顯雨勢。

氣象署預估，週二、週三（11、12日）為颱風最接近台灣的時段，北部及東半部降雨將轉趨明顯且持續，局部地區不排除出現大雨或豪雨；南部地區亦可能受外圍環流影響出現強降雨，中部則有局部短暫雨。氣象署提醒，風雨影響的時間與區域仍須視颱風強度及路徑而定。

廣告 廣告

氣象署預估，11至12日為為颱風最接近台灣的時段，北、東、南部不排除出現大雨或局部豪雨。圖／中央氣象署提供

至於是否發布海上颱風警報，氣象署表示仍需視鳳凰北轉角度與強度變化而定，不同路徑情境下，風雨影響的區域與程度都會有所差異。

氣象署提醒，未來幾天颱風外圍環流與東北季風將交互影響，週日起沿海及離島風浪將再度增強，週二、週三為颱風可能最接近台灣、風雨較明顯的時段，請民眾持續關注最新颱風資訊與氣象預報，海邊與沿海活動務必提高警覺。

責任編輯／周瑾逸

更多台視新聞網報導

鳳凰颱風凌晨生成 「不排除直接登陸撲台」影響時間曝

鳳凰颱風最快今生成！三條路徑「侵台機率偏高」 恐連2年11月颱

秋颱？熱帶低壓TD29恐成颱強度估中颱以上 「拋物線」路徑憂影響台