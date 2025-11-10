「鳳凰」颱風前夕！台東風吹沙 墾丁最高掀6米浪
鳳凰颱風前夕，台東吹起四到五級風，河床附近出現風吹沙，首當其衝的墾丁鵝鑾鼻最高掀起6米浪高，中南部農民加緊腳步搶收，減少災損。
在「鳳凰」颱風逼近之際，台東海邊已出現超過5公尺的浪高。卑南溪河床出現風吹沙現象，大量煙塵瀰漫並吹向市區，不僅影響空氣品質，也使能見度下降。屏東墾丁海域同樣開始出現明顯風浪，一波波洶湧大浪不斷向岸邊襲來。
屏東滿州的衝浪勝地佳樂水漁村公園已出現超過1公尺的浪高。墾丁知名景點船帆石的即時影像也清晰可見明顯浪花。氣象觀測顯示，鵝鑾鼻及小琉球地區的浪高已達1.5至6公尺。
面對即將來臨的颱風，小琉球旅客一早便趕緊打包準備返回台灣本島。遊客表示，民宿老闆已提前通知今天船班最晚只到下午2點半。富航運經理冀慶生表示，他們會在下午2點半前不斷派出加班船。由於小琉球明後兩天將全日停航，航運業者除了疏散遊客，也加緊島上物資補給的發貨作業。雖然有民眾認為颱風對店家營運造成影響，也對11月還有颱風感到意外。
農業方面，中南部農民正與時間賽跑，趕在颱風來臨前搶收農作物。嘉義番路鄉的柿子農正忙著採收枝頭上最後一批柿子。農民表示，估計總共有約6000斤柿子，昨天已經收了2000斤。台南東山的青皮椪柑也正值採收期，農民們早早開始搶收。雲林的稻農更是從夜間就開始操作割稻機進行收割。有農民形容，現在的情況就像「肉都已經咬到嘴邊了，就差沒吞下去」，如果不搶收實在太可惜。
為了支援農民的搶收行動，西螺農會已公告稻穀乾燥廠將從即刻起至颱風來襲前24小時不間斷運轉。這些靠天吃飯的農民不敢心存僥倖，只能與颱風比速度，盡力將災損降到最低程度。
