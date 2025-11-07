「鳳凰」颱風從南部來？ 七股居民找工人加固屋頂

有民眾緊急找到工人，在屋頂要加固，防止剛修復完的鐵皮屋頂被吹走。（圖／東森新聞）





鳳凰颱風來勢洶洶，目前傳出可能會從南部登陸，這下讓台南七股區的民眾真的「挫著等」，有民眾緊急找到工人，在屋頂要加固，防止剛修復完的鐵皮屋頂被吹走，而當地的活動中心，也準備了水及泡麵等物資，颱風一來會當成臨時避難所，也希望年輕人先暫時把長者或行動不便的西寮居民，接去一起住防颱。

工人用工具多鎖起個螺絲，替鐵皮屋頂加固，要防止被颱風吹走，七股區西寮民眾聽到鳳凰颱風可能要來，路徑還跟丹娜絲一樣，真的挫著等。台南市七股西寮里居民vs.記者：「屋頂有凸出來的部分，被吹起來都從那邊吹起，我們在下面那邊再加固一層，是不是又多一層保護，才不會直接從屋頂吹走，（這個颱風很大看起來會不會擔心），怎麼不會擔心，這個颱風若真的來，我一定要跑的。」

居民說7月屋頂被丹娜絲颱風吹走，前後花了近50萬才剛修復，但也有幾戶屋頂還蓋著帆布，還沒來的及修，居民怕得要命，里長則是上緊發條，帶著記者來到當地的活動中心。台南市七股區西寮里里長柯勝強：「之前就是那時還有颱風來，所以我們就準備一些水和物資。」

裡頭物資、水跟泡麵，還有床墊發電機等，應有盡有，里長說這裡會當成臨時避難所，也會在群組內請年輕人盡可能把長者接到別的地方住。台南市七股區西寮里里長柯勝強：「比較老的還是行動比較不便的，希望他們回來接去住幾天，等這個颱風過後再把他們接回來，剩下一些比較中年的，比較中年的這些居民，我們就有個避難所，目前西寮恢復到剩6戶還沒貼修屋頂。」

另外在高雄大社，颱風一來，過年要盛產的棗子可能首當其衝。高雄大社農民：「沒搶救的方法，就是算說把我們的設施，那個網子固定給它好一點，這個看天吃飯的東西，原本就是這樣啊，颱風可能閃不太過去我再看。」

農民說棗子最怕風，只能加強防颱，期盼颱風不要來，才不會影響到他們的生計。

