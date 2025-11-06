「鳳凰」颱風恐掃過台灣上空 專家示警：來者不善

鳳凰颱風來勢洶洶，預計下週二（11日）之後將會影響到台灣附近的天氣，且該颱風又高又壯，未來仍有增強的空間，天氣專家吳聖宇也表示，根據目前資料，該颱風經過台灣上空的可能性頗大。

鳳凰颱風路徑預測圖。圖／翻攝自中央氣象署

天氣專家吳聖宇指出，鳳凰颱風預計10日經過呂宋島進入南海，11日往北轉接近台灣海峽南部，12日經過台灣上空，13日進入台灣東北方海面逐漸遠離。「雖然經過台灣上空的演變情況（從哪邊進來？ 怎麼經過？）還沒有很確定，但是以現在的預報來看的話，經過台灣上空的可能性頗大。」

吳聖宇認為，鳳凰颱風強度上的確有機會又大又強，「不過它經過呂宋島北上靠近台灣時強度應該已經減弱不少，但是因為預報資料顯示這颱風屬於大環流系統，因此即使強度減弱，對台灣各地的風雨影響還是會很明顯，從過去的經驗來看，環流大的颱風有時候比強度強的颱風還要危險，所以務必要注意。」

吳聖宇認為比較好的情況是，鳳凰颱風經過台灣的過程強度會持續減弱，且轉向後移動速度會比較快，「有機會縮短颱風環流影響台灣陸地的時間」，且因為這個季節颱風過去之後也不會有西南氣流或是低壓帶，吳聖宇認為颱風過後會直接轉為東北季風接手，不太會有拖拖拉拉大雨不斷的情況。

吳聖宇認為鳳凰會穿過台灣上空。圖／翻攝自天氣職人-吳聖宇臉書

至於是否會有共伴效應發生，吳聖宇指出以颱風位置及環境配置來看，「10日晚間到11日白天這段期間要注意在大台北、宜蘭一帶會不會有東北季風跟颱風外圍環流交會產生顯著降雨的情況，再來到12日就會變成是颱風本身的影響了，不再有所謂共伴效應的情況」。吳聖宇也提醒鳳凰來者不善，呼籲大家要持續注意颱風的相關資訊，並且提早做好準備。

