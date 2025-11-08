「鳳凰」颱風暴風圈逼近！15縣市侵襲機率達5成 最新路徑曝光

[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導

鳳凰颱風已於今（8）日凌晨轉為中度颱風，並持續增強，預計下週起將在登陸菲律賓呂宋島後北轉逼近台灣，最有可能自中部登陸。根據氣象署最新暴風圈侵襲機率預測，全台已有15縣市達5成，其中澎湖縣以68%居冠，其次為台南市62%、金門縣61%，而台北市、新北市機率雖未超過5成，但也分別來到45%、46%。

鳳凰颱風已於今（8）日凌晨轉為中度颱風，並持續增強中。（圖／中央氣象署）

據氣象署指出，鳳凰颱風目前位於鵝鑾鼻東南方逾1千公里海面，正以西北西方向移動，未來將增強為強烈颱風，預計先登陸菲律賓呂宋島，受地形摩擦影響後強度略降。隨後進入南海後將北轉，朝台灣接近，預估最快下週一上午發布海上警報、週二發布陸上警報。

氣象署預估鳳凰外圍環流下週一、週二就會影響全台，週三深夜至週四清晨為登陸高峰期，登陸機率最高的區域集中在中部。不過氣象署也提醒，目前路徑仍可能受到太平洋高壓勢力變化影響，仍需密切觀察後續動態。

根據氣象署今日下午2時最新預測，未來120小時內暴風圈侵襲機率，全台已有15縣市達到5成，其中最高為澎湖縣68%，其次台南市62%、金門縣61%，高雄市、嘉義縣59%，彰化縣、雲林縣、嘉義市、屏東縣56%，南投縣、台中市55%，苗栗縣52%，新竹市51%，新竹縣與恆春半島各為50%。其餘未達5成的縣市，桃園市48%，新北市46%，台北市、連江縣45%，基隆市、台東縣均為44%，宜蘭縣、花蓮線42%，綠島40%，蘭嶼為最低35%。

根據氣象署今日下午2時最新預測，未來120小時內暴風圈侵襲機率，全台已有15縣市達到5成。（圖／中央氣象署）

