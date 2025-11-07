「鳳凰」颱風最快今增強為中颱！下週日晚間起變天

〔記者吳亮儀／台北報導〕輕度颱風「鳳凰」最快在今天(7日)下午升級為中度颱風！中央氣象署預報，鳳凰颱風預計在下週一到下週三影響台灣天氣，其中下週二、三(11日、12日)兩天影響最劇烈。

氣象署預報員曾昭誠表示，鳳凰颱風正一路往菲律賓方向移動，預估在今天下午到晚間增強為中度颱風，並在週末靠近菲律賓陸地前再度增強為強烈颱風，但是它一旦通過菲律賓陸地到南海，並往北轉向台灣時，就會開始迅速減弱。

曾昭誠說，鳳凰颱風預計在下週一到下週三影響台灣天氣，下週四就會遠離台灣，就目前氣象署的預報來看，鳳凰颱風在接近台灣的過程中會迅速減弱，很可能變成中度颱風或輕颱，仍要注意。

輕度颱風鳳凰在今天(7日)上午8時的中心位置在北緯11.3度，東經138.3度，以每小時25公里速度向西北西進行，近中心最大風速每秒30公尺，瞬間最大陣風每秒38公尺，七級風平均暴風半徑150公里，十級風平均暴風半徑50公里。

曾昭誠說，今天起到下週日白天各地都是好天氣，午後中南部山區有零星短暫陣雨，但週日晚間起就會有另一波東北季風增強，北部及東北部氣溫稍下降；水氣增加，北部、東北部及東部地區有短暫陣雨，東北部及大台北地區有局部大雨或豪雨。

