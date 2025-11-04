「鳳凰」颱風最快今晚生成！ 專家：恐達強颱偏近台灣

專家預估最快今晚生成「鳳凰」颱風。（圖／翻攝自臉書／林老師氣象站）

氣象專家表示，熱帶性低氣壓TD29於今（4）日至明（5）日有增強為今年第26號颱風「鳳凰」的機率，預估將達到中颱至強颱之間，且目前部分模擬路徑顯示，有非常偏近於台灣東部或東部外海的訊號。而第25號颱風「海鷗」目前在菲律賓中部偏西進行，將挾帶暴風致災雨登陸越南，提醒計畫前往旅遊的民眾多加留意。

台灣整合防災工程技術顧問總監賈新興表示，最快今日晚間到週三（5日），TD29有增強為今年第26號颱風「鳳凰」的機率，預估往菲律賓呂宋島前進，需特別關注其後續移動趨勢。

而中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」提到，最新歐洲（ECMWF）及美國（GEFS）系集模式模擬顯示，TD29的系集平均路徑皆在台灣附近北轉，各別模擬路徑分散在兩側，分散度非常大、代表不確定性很大，各國模擬皆還在調整中。

台灣大學大氣科學博士林得恩則在臉書粉專「林老師氣象站」指出，TD29不只將會發展為颱風外，且強度有機會增強在中颱至強颱等級之間。「從系集模式模擬結果，也有部分路徑非常偏近於台灣東部或東部外海的訊號，是今年入秋以來非常需要持續追蹤關注的熱帶擾動系統。」

此外，吳德榮說，最新氣象署路徑潛勢預測圖顯示，中颱「海鷗」在菲律賓中部、偏西進行，進入南海，將以最強之姿，挾帶暴風致災雨登陸越南，出國有相關行程應注意。

至於未來天氣部分，賈新興說，週三受東北季風影響，北海岸、基隆至宜花及新北山區有零星短暫雨；週四、五（6、7日）北海岸、基隆至宜蘭及新北山區有零星短暫雨，午後花東山區、南投以南山區有零星短暫雨。

賈新興指出，週六、日（8、9日）午後山區、台東至鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨；周日午後起至下周四受東北季風影響，下週一、二（10、11日）桃園以北、宜蘭有局部短暫雨，午後花蓮轉有局部短暫雨；下週三（12日）新竹以北、宜花東有陣雨，屏東亦有局部短暫雨。

