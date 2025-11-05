「鳳凰」颱風最快今生成 三路徑決定影響台程度

台北市 / 綜合報導

又有颱風要 襲台 了嗎？中央氣象署觀測，目前熱帶性低氣壓TD29，最快在今天就會增強為鳳凰颱風，而且這個準颱風，看起來有可能會逼近我們而來，關鍵就在於北轉的角度與時間點，假設高壓減弱得快，颱風可能會通過東部外海；但如果高壓減弱慢，很可能會進入巴士海峽後才北轉，有點類似去年山陀兒颱風的路徑，專家認為，假設是以這種情況侵襲，對台灣影響最為劇烈。

強風襲捲招牌路樹倒一片，去年10月份颱風山陀兒，重創南部颳起17級強陣風，如今恐怕又有類似路徑的颱風，有可能侵襲台灣，準「鳳凰」颱風最快在今(5)日生成，發展條件良好的情況下，接近台灣時威力不容小覷。

中央氣象署預報員黃恩鴻說：「未來在這段時間，它會逐漸增強，不排除會增強到中度颱風，那無論是，不管是，偏東北上，還是沿台灣海峽北上，甚至往西一點，是廣東沿海北上，對台灣都是有一定天氣影響的，要特別注意。」

準鳳凰颱風到底怎麼走，關鍵在於北轉角度與時間點，如果高壓減弱得快，颱風可能通過東部外海，東半部有風雨影響相對小，但最怕就是高壓減弱慢，颱風進入巴士海峽才轉向，就會貼著台灣往東北走，不排除從西半部直撲而來，這種情況影響最劇烈，若高壓夠強颱風將會，一路朝中國華南方向前進，雖然沒有直接影響，還是得留意共伴效應發生。

氣象專家林得恩說：「(其中一個)，北轉的這條路徑，跟去年的山陀兒，其實是非常類似的，那如果走這條路徑，對我們來講的話，結構上沒有經過中央山脈的破壞，對於我們西部的影響，可見而知，風雨的部分，大概從南投以南，都是在它可能的暴風圈範圍當中。」

雖然路徑還有變數，不過依照最新系集模式來看，無論歐洲或美國模式，儘管各國預測模式，還是有一定的分歧，但共通點都是認為，颱風會在台灣附近北轉，從下週起影響越來越有感。

中央氣象署預報員黃恩鴻說：「預估在下週二也就是11/11的時候，是更為接近台灣，來到下週三11/12，是影響台灣最明顯的時候。」無論準鳳凰颱風，會不會直接侵襲台灣，勢必都會有風雨影響，建議民眾提前做好準備，預防任何災害發生。

