「鳳凰」颱風生成料影響台灣 估下週二起帶來明顯降雨

氣象署6日上午召開記者會指出，今年第26號颱風「鳳凰」已於6日清晨2時左右，在台灣東南方約2500公里處海面形成。

預報員朱美霖表示，至今日上午10時，西北太平洋同時有「鳳凰」、「海鷗」2個颱風存在，其中「海鷗」今晚就會登陸中南半島，對台灣無直接影響。「鳳凰」6日上午8時仍位於鵝鑾鼻東南東方2530公里海面，未來將朝西北西移動，預計下週一（10）接近菲律賓呂宋島後，會開始有往北移動趨勢。

朱美霖指出，「鳳凰」路徑不確定性仍高，依6日上午10時預測，估計下週二、三（11、12）兩日對台灣天氣影響最大。

至於全台天氣方面，至週日（9）前各地天氣皆維持穩定，大台北山區、東半部、恆春半島偶有零星降雨，中南部山區則有午後陣雨。隨著鳳凰颱風接近帶來外圍環流水氣，週日晚間起大台北、宜蘭有局部大雨，花蓮雨勢也會較明顯。颱風11日起北上後，北部、東半部將有明顯降雨，且不排除有局部豪大雨，中南部也可能會有有明顯雨勢。