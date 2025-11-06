「鳳凰」颱風生成！路徑逐漸明朗 氣象粉專：下週恐直撲台灣
今年第26號颱風「鳳凰」（國際命名：Phonenix）於今（11/6）日清晨生成，目前位於鵝鑾鼻東南東方約2510公里外的西北太平洋海面。中央氣象署指出，鳳凰颱風正以每小時12至20公里速度向西北偏西移動，結構完整、發展條件良好，預估未來強度將上看中度颱風上限，暴風半徑更可能擴大至300公里。
根據氣象署最新觀測，今日上午8時「鳳凰」颱風中心位置在北緯9.9度、東經140.8度，中心氣壓約1000百帕，近中心最大風速達每秒18公尺（約時速65公里）。由於周圍海溫偏高且垂直風切弱，極有利於颱風快速增強，預估在48小時內即會達到中颱上限強度。
臉書粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》分析多國模式後指出，「鳳凰」在未來5天的行徑變化不大，路徑預測逐漸收斂且趨於明朗。依現行數值模擬顯示，颱風將於下週二（11/11）穿越菲律賓進入南海後，受太平洋高壓減弱影響，大角度北轉朝台灣接近。
《台灣颱風論壇｜天氣特急》綜合多數模式推測，鳳凰可能在週三（11/12）至週四（11/13）期間穿越台灣本島上空，若路徑不變，全台都將受到強風豪雨威脅。
「颱風論壇」直言，這樣的走勢是「對台灣最不利」，若颱風在菲律賓上空滯留時間短，勢必以更完整的結構逼近本島，強度恐維持輕颱上限或中颱下限。
準鳳凰將生成「挑戰強颱」！未來2路徑出爐 專家曝1情況最危險：全台有感
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，熱帶性低氣壓TD29目前位於關島南方，系統組織及螺旋性趨於明顯，即將成為今年第26號颱風「鳳凰」，並在太平洋高壓導引下穩定朝西移動，預估下週一（10日）抵達菲律賓呂宋島附近，後續因太平洋高壓逐漸減弱、東退，將使颱風開始轉向...CTWANT ・ 23 小時前
全員看好準鳳凰轉強颱！AI估「鬼轉北上」路徑圖曝 最快這天撲台
今年第25號颱風海鷗，今（5）日2時的中心位置在北緯11.2度，東經120.1度，以每小時21公里速度，向西北西進行。氣象粉專「觀氣象看天氣」也提醒，鳳凰颱風即將生成，且模式一致預測高強度發展「巔峰可達五級颶風等級，相當於台灣的強烈颱風以上標準」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
準鳳凰威力挑戰強颱！「1原因」北轉機率增高 路徑曝光恐直撲台灣
原本在關島附近的熱帶擾動90W，於今（4）日增強為熱帶性低氣壓TD29，中央氣象署預估，可能在今明2天就會生成為今年第26號颱風「鳳凰」。對此，氣象粉專表示，準鳳凰強度不排除可能達到強颱，且在周遭環境及另一波冷高壓影響下，北轉機率增高，極有可能直撲台灣東部。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰颱風預下週一北轉！「這兩日」最接近台灣 氣象署全說了
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導今年第26號颱風「鳳凰」今（6）日凌晨2時已經形成，中央氣象署預報員朱美霖上午說明，未來颱風將會持續往西北西方向移動，大致在下週一（10日）就會接近菲律賓呂宋島北部，並在下週二（11日）、下週三（12日）比較接近台灣，屆時北部、東半部降雨會持續且明顯，不排除有局部大雨或豪雨，而中南部不排除有明顯雨勢。民視 ・ 49 分鐘前
全台戒備！鳳凰颱風生成倒數 下週北轉逼近「2地風雨搖滾區」
鳳凰颱風將生成！中央氣象署表示，位於關島海面的熱帶性低氣壓TD29預估最快今（5）日就會增強為今年第26號颱風鳳凰，目前朝西北西移動，下週一經過菲律賓北側陸地將有會明顯北轉，不排除侵襲台灣，下週二、三風雨影響最劇烈。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
「鳳凰」颱風會直撲台灣嗎？專家分析2條可能路徑！這三天影響最劇烈
天氣風險分析師歐宗學指出，今日天氣仍受東北季風影響，與昨日稍有不同的是不再有華南雲系供應水氣，因此北部地區降雨範圍會縮小至迎風面地區，累積雨量也會減少。其他地區則大致是多雲到晴天氣，桃園及花東地區，還有午後山區附近仍會有些零星降雨發生。天氣多一典 ・ 1 天前
鳳凰颱風最新AI路徑出爐！下週逼近台灣 雨「下最多」地區曝光
輕颱「鳳凰」今（6日）凌晨2時的中心位置在北緯9.5度，東經142.0度，以每小時16公里速度，向西北進行。對此，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興引述最新歐洲系集模式、各AI模式預報資料指出，預估鳳凰颱風下週一通過菲律賓呂宋島，之後轉向台灣南部附近，3地區雨勢很明顯，其次是基隆北海岸、雙北山區，不過他也強調，變化還很大，需要持續觀察。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
「鳳凰」颱風最快今生成 三路徑決定影響台程度
又有颱風要襲台了嗎？中央氣象署觀測，目前熱帶性低氣壓TD29，最快在今天就會增強為鳳凰颱風，而且這個準颱風，看起來有可能會逼近我們而來，關鍵就在於北轉的角度與時間點，假設高壓減弱得快，颱風可能會通過東...華視 ・ 1 天前
鳳凰颱風最快「下週一發海警」！北轉逼近台灣 氣象署：3地區下到發紫
今年第26號颱風鳳凰於今（6）日凌晨2時生成，中央氣象署表示，預測未來將朝西北西方向往菲律賓呂宋島前進，下週一（10日）開始接近台灣，屆時颱風有北轉趨勢，預估下週二、三最影響台灣，北部、東半部及南部要留意大雨及豪雨。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
東北季風接力「週日又有一波」！準鳳凰颱風路徑曝光 恐北轉撲台
今（4）日東北季風加上華南雲系影響，迎風面水氣偏多。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，明日華南雲系逐漸離開，水氣有減少的趨勢，週四（6日）東北季風開始減弱，氣溫明顯回升。至於關島東南方海面的熱帶性低氣壓，後續有增強為今年第26號颱風「鳳凰」的可能，預估下週初期可能在菲東海面開始有北轉的趨勢。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
準鳳凰北轉機率逐漸升高！「不排除升級強颱」 最新預估路徑曝光
今年第25號颱風海鷗，今（5）日2時的中心位置在北緯11.2度，東經120.1度，以每小時21公里速度，向西北西進行。氣象粉專「氣象報馬仔」也示警，位於關島附近海面的熱帶擾動90w，由於北方槽線東移以致削弱副高西伸勢力，偏北向量明顯增加，迫使準鳳凰北轉的機率正逐漸升高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰颱風生成！路徑恐北轉逼近台灣 氣象專家驚呼「又強又大的怪物」
今年第26號輕度颱風「鳳凰」今天（6日）凌晨2點生成，目前在鵝鑾鼻西南方1190公里處，以每小時28公里速度，向西轉西北西進行，預估下週一、週二穿越呂宋島後北轉、朝台灣方向靠近，由於強度可能達強颱或中中廣新聞網 ・ 8 小時前
「鳳凰」颱風生成 這2日影響台灣最劇烈恐達中颱
氣象粉絲專頁「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，日本氣象廳預估「鳳凰」目前正以時速28公里朝西轉西北西方向移動，逐步接近菲律賓呂宋島。預估將於下週二至週三（11日至12日）間通過呂宋島，並可能於靠近前達到中度颱風上限的強度。中央氣象署進一步預測，7日凌晨2時時，「鳳...CTWANT ・ 8 小時前
準鳳凰颱風「又大又強」全台有感！粉專曬1圖：螺旋相當明顯
位於關島海面的熱帶性低氣壓TD29預估最快今（5）日就會增強為今年第26號颱風鳳凰，目前朝西北西移動，下週一經過菲律賓北側陸地將有會明顯北轉，不排除侵襲台灣。氣象粉專表示，準鳳凰螺旋性相當明顯，在抵達菲律賓之前，會變成一顆又大又強的颱風。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
準鳳凰颱風生成「恐直穿台灣」 巔峰強度超越強颱 各國預測路徑曝光
氣象專家林得恩今日在臉書粉專「林老師氣象站」發文表示，熱帶性低氣壓TD29由於生成位置及未來可能到達海域的環境條件，預估今日就會增強為今年西北太平洋第26號颱風「鳳凰」，並循環境駛流場導引，繼續向西北方向前進，目前評估未來有3條可能路徑，其一是因太平洋高壓未來幾天明顯東退，加上北方冷氣團勢力也尚未南下，導致準鳳凰在一過東經130度就提早北轉，以拋物線方式來到日本南方海域，這也是目前對台灣影響最小的一條路徑。太報 ・ 1 天前
準鳳凰颱風3路徑「全台有感」！ 週日、週一北轉關鍵期
持續受東北季風影響，今（5）天迎風面北部、東北部和東部仍有局部短暫雨，中南部午後山區則有零星短暫陣雨；今晨全台最低溫幾乎都落在20度以下，天氣逐漸轉涼，而大家最關注的TD29熱帶低壓動態，預計有三條可台視新聞網 ・ 1 天前
雙颱共舞！準鳳凰颱風今日將形成 專家：潛在威脅不容小覷
[Newtalk新聞] 中央氣象署最新預報資料顯示，中颱「海鷗」已進入南海，加上目前在關島附近的熱帶性低氣壓預計今(5)日就會增強為輕度颱風「鳳凰」，將使西太平洋海面出現「雙颱共舞」景象。氣象專家吳德榮提醒，由於目前鳳凰颱風模擬路徑都在台灣附近，對台灣的潛在威脅不容小覷，須持續留意天氣預報。 吳德榮指出，目前位於關島附近的熱帶性低氣壓將在今(5)日發展為輕颱鳳凰，而中颱海鷗目前已進入南海，往西北西方向移動，將在明(6)、後兩天挾帶暴風和致災性豪雨直撲越南。預計今天下午，就會出現「海鷗」和「鳳凰」颱風在西太平洋「雙颱共舞」景象，所幸兩颱距離遙遠，目前推測不會產生藤原效應，亦不會相互影響。 吳德榮提醒，根據最新歐洲和美國的模擬系統顯示，鳳凰颱風高機率在台灣附近北轉，對台威脅不容小覷。然而，準鳳凰颱風尚未成形，預報資料仍有不確定性，須持續關注鳳凰颱風可能的移動路徑。 此外，今日受東北季風影響，北部及東北部地區有短暫陣雨，其他地區則為多雲時晴天氣；週四到週日台灣周圍水氣減少，僅北海岸和東半部地區偶有零星降雨；下週一起的天氣變化則與鳳凰颱風動帶密切相關，有待觀察。查看原文更多Newtalk新聞報新頭殼 ・ 1 天前
準鳳凰颱風可能3路徑 估達中颱北轉近台
準鳳凰颱風可能有三種路徑，其中靠近呂宋島後北轉的路徑對台灣影響最大！人工智慧預測，這個颱風可能發展成中度颱風，甚至達強烈颱風等級。下週一開始，台灣將感受到風雨影響，東半部地區先受外圍環流影響。氣象專家指出，若颱風通過呂宋島後北轉，可能逼近台灣西南側或恆春半島。歐洲氣象模式更預估颱風中心可能在台灣南部登陸，再從東部出海，這可能是對台灣殺傷力較大的路徑之一！TVBS新聞網 ・ 20 小時前
一分鐘報天氣 / 週四 (11/06) 東北季風逐漸減弱，下一波週日再南下影響
明天天氣如何？ 週四東北季風就會減弱，風向逐漸轉為高壓迴流型態的偏東風，東北角、東半部至恆春半島地區仍是迎風面的位置，局部地區雲量仍多並有短暫雨機會。相對的背風面西半部地區天氣持續穩定、晴到多雲，仍僅山區在午後時段有零星降雨發生。氣溫則隨著東北季風減弱開始回升，各地早晚低溫稍提高1-2度，感受最明顯的會是北部地區，白天高溫回到26-27度，配合陽光露臉會暖熱許多。 週五到週六仍持續受高壓迴流偏東風影響，水氣不多，預估會是近期天氣最好的一段時間，大多數地區都以晴到多雲為主，只有東半部迎風面會有些雲量及短暫雨，午後山區附近仍會有零星短暫陣雨，高屏近山平地也不排除會受影響。這兩天氣溫持續回暖，西半部白天高溫都可達28-30度，高屏會再更高一些；東半部相對雲量稍多，高溫約在26-29度。早晚低溫則普遍約在22-24度，郊區可能會稍低一點，雖然不算很低，但在白天回溫幅度大的情況下，日夜氣溫變化的感受會變得相當明顯，早出晚歸要注意適時調整穿著。 相似的穩定天氣目前看可持續到週日上半天，下半天到晚間新一波東北季風就會逐漸南下，北部、東北部又會再次轉為陰雨天氣。下週的天氣重點除了東北季風影響以外，要關注的另一個即將生成為第26號颱風「鳳凰」，由於海氣環境適合，未來有機會發展為一個風場廣大且強度高的颱風，路徑上仍會先往西移動，週末來到菲東海面，後續於下週有北轉趨勢，但目前的預報資料尚未收斂，可能的路徑散佈範圍還是相當大，因此還無法確定是否會接近影響臺灣，及其影響程度如何，還需要幾天時間來追蹤觀察。 以上氣象由 天氣風險 / 歐宗學 提供Yahoo奇摩新聞（報氣象） ・ 22 小時前