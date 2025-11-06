「鳳凰」颱風生成！路徑逐漸明朗 氣象粉專：下週恐直撲台灣

鳳凰颱風預估路徑。翻攝自台灣颱風論壇｜天氣特急臉書



今年第26號颱風「鳳凰」（國際命名：Phonenix）於今（11/6）日清晨生成，目前位於鵝鑾鼻東南東方約2510公里外的西北太平洋海面。中央氣象署指出，鳳凰颱風正以每小時12至20公里速度向西北偏西移動，結構完整、發展條件良好，預估未來強度將上看中度颱風上限，暴風半徑更可能擴大至300公里。

根據氣象署最新觀測，今日上午8時「鳳凰」颱風中心位置在北緯9.9度、東經140.8度，中心氣壓約1000百帕，近中心最大風速達每秒18公尺（約時速65公里）。由於周圍海溫偏高且垂直風切弱，極有利於颱風快速增強，預估在48小時內即會達到中颱上限強度。

臉書粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》分析多國模式後指出，「鳳凰」在未來5天的行徑變化不大，路徑預測逐漸收斂且趨於明朗。依現行數值模擬顯示，颱風將於下週二（11/11）穿越菲律賓進入南海後，受太平洋高壓減弱影響，大角度北轉朝台灣接近。

《台灣颱風論壇｜天氣特急》綜合多數模式推測，鳳凰可能在週三（11/12）至週四（11/13）期間穿越台灣本島上空，若路徑不變，全台都將受到強風豪雨威脅。

「颱風論壇」直言，這樣的走勢是「對台灣最不利」，若颱風在菲律賓上空滯留時間短，勢必以更完整的結構逼近本島，強度恐維持輕颱上限或中颱下限。

