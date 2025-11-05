「鳳凰」颱風生成 這2日影響台灣最劇烈恐達中颱

日本氣象廳預估鳳凰颱風路徑。（圖／翻攝臉書／台灣颱風論壇｜天氣特急）

今年第26號輕度颱風「鳳凰」已於6日2時生成，其中心位置在北緯9.5度，東經142.0度，以每小時16公里速度，向西北進行。中心氣壓998百帕，近中心最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒25公尺，七級風平均暴風半徑120公里。

氣象粉絲專頁「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，日本氣象廳預估「鳳凰」目前正以時速28公里朝西轉西北西方向移動，逐步接近菲律賓呂宋島。預估將於下週一至週二（11日至12日）間通過呂宋島，並可能於靠近前達到中度颱風上限的強度。

中央氣象署進一步預測，7日凌晨2時時，「鳳凰」的中心將位於北緯14.5度、東經108.7度，亦即太平島西北方約770公里處、鵝鑾鼻西南西方約1530公里。氣象署提醒，行經太平島及中西沙島海面的作業船隻應提高警覺，並持續關注最新氣象資訊。

依目前多數氣象預報模式顯示，「鳳凰」通過呂宋島後，有較高機率北轉，進一步接近台灣。氣象署預估，「鳳凰」可能以中度颱風之姿登陸菲律賓，11日與12日將是對台灣影響最明顯的兩天。北部、東半部及南部地區屆時須嚴防強風豪雨。

