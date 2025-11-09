「鳳凰」颱風轉超級颱風！菲氣象局警告：恐北轉朝台灣移動

[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導

菲律賓氣象局（PAGASA）9日上午宣布，「鳳凰」颱風（國際命名 Fung-wong，菲律賓稱 Uwan）已增強為「超級颱風」（super typhoon）。根據菲方9日上午最新預測路徑圖，颱風在登陸菲律賓後將北轉，朝台灣方向前進，未來幾天可能對台構成威脅。

菲律賓媒體《Rappler》與《ABS-CBN》報導指出，截至9日上午7時，鳳凰颱風中心位於卡坦端內斯省首府比拉克（Virac）東北東約125公里海面上，最大持續風速達每小時185公里，陣風可達230公里，正以每小時25公里速度往西北偏西移動。

預估9日晚間或10日凌晨將在奧羅拉省登陸，強度接近巔峰，風速約195公里，穿越呂宋島北部山區後將稍微減弱，於10日上午進入西菲律賓海。

PAGASA指出，卡坦端內斯省目前正遭受危及性命的惡劣天氣，強風與暴雨可能造成嚴重災害。隨著鳳凰颱風逐步北轉，其路徑顯示將穿越台灣，氣象單位提醒各地應密切關注颱風動向。

