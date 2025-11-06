「鳳凰」颱風1特性危險！ 專家示警：恐經過台灣上空

「鳳凰」颱風路徑潛勢預報圖。（圖／翻攝自臉書＠caterlanse）

第26號颱風「鳳凰」於今（6）日凌晨生成，中央氣象署預估下週一（10日）前後會接近巴士海峽至台灣附近海面，不排除發布颱風警報。對此，氣象專家特別提醒，以目前的預報來看，「鳳凰」颱風經過台灣上空的可能性大，而環流大的颱風有時候比強度強的颱風更危險，預估「鳳凰」就算靠近台灣時強度已減弱，但對各地的風雨影響仍會很明顯。

針對「鳳凰」颱風的預測路徑，天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書粉專「天氣職人－吳聖宇」發文指出，下週一（10日）經過呂宋島進入南海，下週二（11日）往北轉接近台灣海峽南部，下週三（12日）經過台灣上空，下週四（13日）進入台灣東北方海面逐漸遠離。

至於經過台灣上空的演變情況，吳聖宇坦言目前仍無法準確判斷，但是以現在的預報來看的話，經過台灣上空的可能性頗大。「強度的確有機會又大又強，特別是靠近菲律賓之前，經過呂宋島北上靠近台灣時，強度應該已經減弱不少，但因為預報資料顯示其屬大環流系統，因此即使強度減弱，對台灣各地的風雨影響還是會很明顯。」

吳聖宇直言，依照過去的經驗來看，環流大的颱風有時候比強度強的颱風還要危險，因此提醒大家務必要注意。不過這個季節的颱風過去後，不會有西南氣流或是低壓帶，應會直接轉為東北季風接手。

至於是否會出現共伴效應，吳聖宇表示，週日（9日）晚間到下週一白天期間東北季風就會先增強，此時「鳳凰」颱風正好要經過呂宋島進入南海，到下週二還會逐漸開始北轉。

吳聖宇提到，以颱風位置、環境配置來看，下週一晚間到下週二白天要注意大台北、宜蘭一帶會不會有東北季風與颱風外圍環流交會，產生顯著降雨的情況；下週三（12日）則變成颱風本身的影響了，不再有共伴效應的情況。

