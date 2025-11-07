鳳凰「鬼轉」路徑曝！2天內恐達「強度顛峰」

生活中心／于士宸報導

今年第26號颱風「鳳凰」昨日（6）生成，目前正向西北西轉西前進，預估下週一（10）接近巴士海峽至台灣附近海面，屆時影響台灣最劇烈，恐海、陸警雙雙發布。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」稍早指出，鳳凰颱風預期可望「持續增強」，在未來36至48小時內，強度將達「顛峰」，增強為強烈颱風的機率相當高。





鳳凰颱風恐「鬼轉北移」路徑曝光！專家：2天內達「強度顛峰」這3天防雨彈

「鳳凰颱風」未來預測路徑曝光。（圖／翻攝自臉書粉專《氣象報馬仔》）





稍早，氣象粉專「氣象報馬仔」在臉書發文，指出目前位在雅浦島北方200公里之海面上的輕颱鳳凰，將以每小時31公里速度向西北西進行，即將增強為中度颱風。至於民眾最關心的強度是否增強，粉專進一步指出，因系統低層中心封閉明顯、環流範圍廣、對流旺盛且結構緊實，有快速增強之訊號，預計其西進過程恐將持續增強，且未來36-48小時強度將達顛峰，成為強颱機率高。專家分說明鳳凰路徑，分析其持續受副高引導，路徑偏西且速度偏快，未來36小時仍會持續偏西方向進行，目前來看冷空氣比預期偏弱，對鳳凰的路徑導引與後期走勢將會出現變數，研判鳳凰進入南海後將會進入鞍型場環境，系統速度減慢北轉朝台灣海峽南部接近，故未來有登陸台灣陸地之趨勢。

廣告 廣告





鳳凰颱風恐「鬼轉北移」路徑曝光！專家：2天內達「強度顛峰」這3天防雨彈

粉專示警，鳳凰颱風在未來36至48小時內，強度將達「顛峰」，增強為強烈颱風的機率相當高。（圖／民視新聞）





不過，比較令人擔心的是，一旦鳳凰進入南海後移速變慢，輻合帶將「卡」在台灣東北近海，鳳凰外圍環流會將大量暖濕水氣持續輸送，將使北冷南暖的共伴輻合帶更為明顯，11/10至12日期間，對桃園以北及基宜花東地區有豪雨等級降雨，降雨時間將明顯拉長。此外，鳳凰登陸菲律賓北部陸地及冷空氣南侵雙重影響，準鳳凰北上過程，強度將明顯削弱，惟冷空氣強度比預期偏弱，研判鳳凰進入台灣海峽南部時仍會維持輕颱上限強度，專家提醒，請民眾勿小覷鳳凰影響程度，提早做好防颱準備。





原文出處：鳳凰颱風恐「鬼轉北移」路徑曝光！專家：2天內達「強度顛峰」這3日防雨彈

更多民視新聞報導

灣灣小月昔列「驅逐出境名單」！急刪片「鐵證」流出

小草領普發「做1事」稱氣死青鳥！黃國昌32字回應了

館長赴中喊「幫尋根」！退將不忍籲他「做這事」

