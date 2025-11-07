鳳凰AI預測路徑：北轉朝台！ 粉專建議做好防颱準備

今年第26號颱風「鳳凰」來勢洶洶，預計周末起將開始影響台灣，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」分享套疊歐洲模式（EC）與Google AI模式（GenCast、FNV3）的系集預測結果，顯示各模式預判已穩定，同時也要大家注意北部、東半部、山區、沿海等對風雨較為敏感的地區，應展開防颱措施。

鳳凰颱風路徑預測。（圖／翻攝自台灣颱風論壇｜天氣特急粉專）

粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」分享套疊歐洲模式（EC）與Google AI模式（GenCast、FNV3）的系集預測結果，在這一輪預報中，北轉後朝台灣接近的趨勢高度一致，且這樣的共識已連續多輪預報，顯示目前的預判結果已相當穩定；另外一個高度共識就是，鳳凰走到台灣西南方時，仍可維持在中度颱風的規模，強度不可小覷。

不過粉專也提到，分歧主要在於北轉後是沿台灣西岸還是東岸北上，後續變化取決於副熱帶高壓勢力變化與轉向的時間點。

粉專提醒，目前要判斷鳳凰北轉後會沿台西還是台東走還太早，仍有不確定性，但對於一些對風雨較為敏感的地區，如北部、東半部、山區、沿海，已可以提前作防颱準備。

