鳳凰AI預測都指向台灣 估今升級強颱 周四登陸穿台

中颱鳳凰來勢洶洶，今天還可能增強為強列颱風！氣象署預估明天就會發海警、周二發陸警，而目前各國和AI預測都指向台灣，鳳凰可能在周四從中部登陸穿台，周二到周四將是影響台灣最劇烈的時候。

中度颱風鳳凰來勢洶洶，不斷朝台灣逼近，目前已達中颱上限，預估今天將增強為強颱。根據目前最新路徑，鳳凰颱風10號進入南海北轉後，就會一路直撲台灣，最快周一發布海上警報，週二發布陸上警報，週四上午從中部登陸穿過台灣，預估週二到週四是影響台灣最劇烈的時間。

明天鳳凰的外圍環流會先與東北季風產生共伴效應，率先為北部、東部帶來豪大雨，氣象專家指出，鳳凰颱風目前AI模式系集，每條路線都指向台灣，侵襲台灣機率極高，但仍有幾點要特別觀察，攸關鳳凰侵台時。

各地起風時間與風雨大小，分別是「颱風北轉的幅度、角度及移動速度」、「颱風靠近台灣時減弱的速度」，明天開始將是關鍵。澎湖與台南的暴風侵襲機率，突破七成，共13縣市超過6成，風雨威脅升高。民眾務必提前做好防颱準備。

