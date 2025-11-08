鳳凰C轉北上撞進台灣？網憂「風雨搖滾區」見1圖急了

生活中心／李汶臻報導

颱風「鳳凰」來勢洶洶，大多數氣象專家當前均預估，其通過菲律賓後，路徑可能會C轉北上，並步步逼近台灣。就有氣象粉專今（8日）稍早曬出1張圖，分析鳳凰的最新動態，預計鳳凰後續有機會挑戰成為強颱，最快下週「這兩天」會是北台灣風雨最大、最有感的時刻。此外，粉專也點出鳳凰後續有兩個變數較大；至於鳳凰是否有機會直接從西南部撞進台灣，粉專沒有明確分析，但網友們看完最新預測路徑後狂刷留言：「拜託不要！」、「看來還是躲不掉了」。

廣告 廣告

中颱「鳳凰」目前位於菲律賓東方海面，菲國方面已警告，「鳳凰」預計將為當地帶來全國性的強降雨和大範圍洪水。而據中央氣象署預估，鳳凰預計下週三（12日）到下週四（13日）最接近台灣，且不排除有登陸台灣西南部的可能。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今（8）日稍早發文提及鳳凰的最新動態，已增強為「中度颱風」的鳳凰，預估將以強颱巔峰之姿登陸菲律賓，下週一（10日）進入南海後進而會大角度轉向，北轉朝台灣前進。粉專也提到兩大變數，指出「颱風北轉的幅度及移動速度」與「颱風北上時減弱幅度」，後續都將攸關影響的時間及各地風雨規模，並指出下週一（10日）、週二（11日）是重要關鍵期。

鳳凰「挑戰強颱」大C轉北上！恐撞進台灣「粉專曬圖」網驚：拜託不要

氣象粉專預估，颱風鳳凰10日進入南海後會大角度轉向，並北轉朝台灣前進。（圖／翻攝自@台灣颱風論壇｜天氣特急）





此外，由於季節性因素、颱風走勢及強度變化，台灣北中南地區的「最搖滾風雨時間」會稍微不同。其中10日、11日兩天，北部、東部地區受共伴效應影響最劇，導致北台灣至花蓮一帶的風雨最大、最有感。至於嘉義至屏東一帶以及澎湖、金馬等地的主要影響時間，預計會落在下週二（11日）上午至週四（13日）白天。





鳳凰「挑戰強颱」大C轉北上！恐撞進台灣「粉專曬圖」網驚：拜託不要

氣象署公布各主要城市及離島120小時颱風暴風侵襲機率。（圖／中央氣象署提供）





另一方面，據中央氣象署最新更新的「120小時颱風暴風圈侵襲機率」資料顯示，當前全台灣有3縣市的侵襲機率破6成，分別是澎湖縣64%、臺南市61%以及高雄市61%。但多數民眾仍擔心鳳凰，恐直接從西南部撞進台灣；不少人湧入氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」貼文留言：「看來還是躲不掉了」、「拜託不要！」、「從這邊上來的都不太樂觀啊」、「拜託不要來，我們市長會叫大家上班」、「不妙！」。

原文出處：鳳凰「挑戰強颱」大C轉北上！恐撞進台灣「粉專曬圖」網驚：拜託不要

更多民視新聞報導

颱風「鳳凰」恐登陸襲台！專家示警4天影響最劇

黃明志極樂私生活太狂！友人鬆口名單「驚見第三性」

李連杰爆換走僧人心臟！裸身3褶皺超詭嚇瘋網

