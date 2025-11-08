鳳凰C轉北上撞進台灣？網憂「風雨搖滾區」見1圖急了
生活中心／李汶臻報導
颱風「鳳凰」來勢洶洶，大多數氣象專家當前均預估，其通過菲律賓後，路徑可能會C轉北上，並步步逼近台灣。就有氣象粉專今（8日）稍早曬出1張圖，分析鳳凰的最新動態，預計鳳凰後續有機會挑戰成為強颱，最快下週「這兩天」會是北台灣風雨最大、最有感的時刻。此外，粉專也點出鳳凰後續有兩個變數較大；至於鳳凰是否有機會直接從西南部撞進台灣，粉專沒有明確分析，但網友們看完最新預測路徑後狂刷留言：「拜託不要！」、「看來還是躲不掉了」。
中颱「鳳凰」目前位於菲律賓東方海面，菲國方面已警告，「鳳凰」預計將為當地帶來全國性的強降雨和大範圍洪水。而據中央氣象署預估，鳳凰預計下週三（12日）到下週四（13日）最接近台灣，且不排除有登陸台灣西南部的可能。
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今（8）日稍早發文提及鳳凰的最新動態，已增強為「中度颱風」的鳳凰，預估將以強颱巔峰之姿登陸菲律賓，下週一（10日）進入南海後進而會大角度轉向，北轉朝台灣前進。粉專也提到兩大變數，指出「颱風北轉的幅度及移動速度」與「颱風北上時減弱幅度」，後續都將攸關影響的時間及各地風雨規模，並指出下週一（10日）、週二（11日）是重要關鍵期。
氣象粉專預估，颱風鳳凰10日進入南海後會大角度轉向，並北轉朝台灣前進。（圖／翻攝自@台灣颱風論壇｜天氣特急）
此外，由於季節性因素、颱風走勢及強度變化，台灣北中南地區的「最搖滾風雨時間」會稍微不同。其中10日、11日兩天，北部、東部地區受共伴效應影響最劇，導致北台灣至花蓮一帶的風雨最大、最有感。至於嘉義至屏東一帶以及澎湖、金馬等地的主要影響時間，預計會落在下週二（11日）上午至週四（13日）白天。
氣象署公布各主要城市及離島120小時颱風暴風侵襲機率。（圖／中央氣象署提供）
另一方面，據中央氣象署最新更新的「120小時颱風暴風圈侵襲機率」資料顯示，當前全台灣有3縣市的侵襲機率破6成，分別是澎湖縣64%、臺南市61%以及高雄市61%。但多數民眾仍擔心鳳凰，恐直接從西南部撞進台灣；不少人湧入氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」貼文留言：「看來還是躲不掉了」、「拜託不要！」、「從這邊上來的都不太樂觀啊」、「拜託不要來，我們市長會叫大家上班」、「不妙！」。
原文出處：鳳凰「挑戰強颱」大C轉北上！恐撞進台灣「粉專曬圖」網驚：拜託不要
颱風「鳳凰」恐登陸襲台！專家示警4天影響最劇
黃明志極樂私生活太狂！友人鬆口名單「驚見第三性」
李連杰爆換走僧人心臟！裸身3褶皺超詭嚇瘋網
鳳凰不是鳥！此颱風3特點罕見 專家直呼：歷史分析太難
【陳靜文／綜合報導】鳳凰颱風來勢洶洶，預估將登陸台灣！氣象專家林得恩表示，「鳳凰」颱風，由香港命名，不是鳥，而是山；而此次的鳳凰颱風有3項特點實屬罕見，要從歷史颱風個案選取來做對應分析，真的是太難了！壹蘋新聞網 ・ 1 天前
鳳凰颱風估「這天」登陸西南部 專家：全台慎防強風豪雨
吳聖宇在臉書粉專「天氣風險 WeatherRisk」撰文道，「鳳凰」颱風目前仍在菲律賓以東海面，快速向呂宋島北部靠近，強度持續增強，今天凌晨已經增強為中度颱風，明天有可能達到強烈颱風等級，暴風圈半徑也有機會擴大到300公里以上；而明晚「鳳凰」颱風外圍的水氣逐漸抵達，迎風...CTWANT ・ 16 小時前
鳳凰颱風恐成今年風王 預計登陸台灣時間曝光
鳳凰颱風恐成今年風王 預計登陸台灣時間曝光EBC東森新聞 ・ 8 小時前
「鳳凰」逼近！台北市有望放颱風假？市府回應了
中度颱風「鳳凰」逐漸逼近台灣，氣象署預估下週將影響全台，根據氣象署最新的颱風暴風侵襲機率預測，已經有多達14個縣市突破5成，其中台北市達45%，對此針對是否有機會放颱風假，台北市政府也在今（8）日給出回應。太報 ・ 7 小時前
鳳凰來勢洶洶！粉專分析「3路徑」 走這條恐再重創西南部
第26號颱風「鳳凰」來勢洶洶，中央氣象署預估週日有機會增強為強颱。對此，氣象粉專「觀氣象看天氣」分析3條路徑表示，鳳凰颱風接下來將持續增強，在登陸呂宋島前有機會增強為強烈颱風，若以路徑1接近台灣，登陸台灣西南部時將還能維持中度颱風的等級，恐再度重創西南部。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
恐釀1500萬噸堰塞湖！ 花蓮光復鄉2720戶進入紅色警戒
林業及自然保育署花蓮分署長黃群策表示，9月馬太鞍溪上游堰塞湖溢流後，壩體受破壞，大量土砂泥水造成光復鄉嚴重災情，目前堰塞湖蓄水量仍有150萬公噸，殘留在河道上壩體的土方量有1.1億立方公尺，持續空勘、空拍，目前狀況穩定。不過，花蓮分署依據目前的氣象資料，鳳凰颱風...CTWANT ・ 11 小時前
做好防颱工作！鳳凰巔峰強度估可達「強烈颱風」影響日期曝
輕度颱風「鳳凰」預計將北轉影響台灣，影響時程將從下週一開始。氣象粉專提醒，鳳凰颱風的強度預計將繼續增強，將成為中度颱風外，預估巔峰強度可達強烈颱風，提醒大家做防颱工作。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰颱風逼近！花蓮恐再現「新堰塞湖」 最慘24小時內潰決
鳳凰颱風逐步接近台灣，中央氣象署預估未來幾天可能與東北季風產生共伴效應，花蓮地區恐迎來500至800毫米的超大豪雨。林保署指出，在極端情況下若雨量達800毫米，馬太鞍溪上游恐再度出現崩塌，形成新的堰塞湖，一旦潰決，可能在24小時內引發嚴重洪患。中天新聞網 ・ 12 小時前
鳳凰颱風恐卡在台灣近海！7縣市小心豪雨 降雨時間再拉長
輕颱鳳凰目前位在雅浦島北北西方，以每小時31公里速度，向西北西進行。氣象粉專「氣象報馬仔」稱，鳳凰進入南海速度可能會變慢，將大量暖濕水氣持續輸送，將使北冷南暖的共伴輻合帶更為明顯，拉長桃園以北及基宜花東地區降雨時間。中時新聞網 ・ 1 天前
蘇威元：一家液冷感測器廠 搶下美四大CSP訂單
輝達明年第1季將量產GB300伺服器、超微(AMD)MI400系列Helios機櫃與MI500伺服器、亞馬遜(AWS)Trainium 2.5與3晶片，全數預計將從氣冷轉向液冷，大摩指出，相關供應鏈正持續提升液冷滲透率，進而帶動台廠供應鏈雨露均霑。財經週日趴來賓-資深分析師蘇威元表示，液冷散熱的股價方面，後面都還有滿大的空間。資深分析師蘇威元表示，輝達GB300跟Vera Rubin講了一段時間了，明年就要正式出貨，包含像超微的MI400 MI500系列，亞馬遜的Trainium3都有一個重點，就是伺服器全部從氣冷轉向液冷，所以相關供應鏈的股價應該就會有機會開始動起來。蘇威元表示在液冷概念股上，製程自動化感測器大廠-桓達(4549)股價滿被低估的，產品是比較新的一個題材，桓達國內市場動能主要來自伺服器水冷感測器與智慧水表，而下半年伺服器水冷感測器也持續穩定出貨，預期明年貢獻可再放大。蘇威元介紹，桓達三合一液冷感測器(整合流量、溫度、壓力)切入輝達GB200和GB300伺服器冷卻系統應用體系，第二季末已小量出貨，第三季獲數千顆訂單。液位感測器也打進美國前五大AI伺服器冷卻系統設計商。AI伺服器應用感測器，由新北市土城二廠生產供貨。原文出處：週日趴(影)／蘇威元：一家液冷感測器廠 搶下美四大CSP訂單 低基期高毛利民視財經網影音 ・ 1 天前
鳳凰颱風轉北周一是關鍵 氣象署揭對台影響時間
鳳凰颱風轉北周一是關鍵 氣象署揭對台影響時間EBC東森新聞 ・ 1 天前
"鳳凰"估今轉中颱 下週一路徑開始北轉逼近台灣
生活中心／綜合報導輕度颱風「鳳凰」，步步逼近，氣象署預估，鳳凰將在今天增強為中颱，下周一，鳳凰通過呂宋島後，將逐漸北轉接近台灣，不過，未來會往台灣東岸，還是西岸移動，還要再觀察，下周一，除了有鳳凰的外圍環流，加上東北季風增強，將為東半部、大台北帶來豪大雨，南部也因為颱風逼近，帶來雨勢。民視 ・ 1 天前
太子集團45億被抄沒差？「美沒收12位數資產」負責人：小錢
社會中心／徐詩詠報導柬埔寨太子集團因在台洗錢不法所得，金額高達45億元。其據點遭檢調單位搜索，並18筆不動產、26輛豪車，但45億非法金流曝光對於該集團而言，似乎無關痛癢。先前太子集團負責人陳志，得知美國也針對自家集團扣押142億美元（約新台幣4400億元）消息後，一邊淡定打牌回應旁人「這都小錢啦」。民視 ・ 1 天前
強大怪物「鳳凰」撲台人心惶惶！ 林得恩驚呼：還是護國神山，夠力
中度颱風鳳凰今（8日）凌晨2時，中心位置在北緯 12.2 度，東經 134.0 度，以每小時31公里速度，向西進行，預計下週一至下週三各地雨勢將明顯增多，風浪亦增強，不過氣象專家林得恩指出，鳳凰在抵達台灣後，颱風結構有機會遭中央山脈破壞而減弱，直呼：「還是護國神山，夠力！」中天新聞網 ・ 20 小時前
颱風鳳凰逐漸接近 吳德榮：台灣大量降雨機率高
（中央社記者余曉涵台北8日電）氣象專家吳德榮今天說，颱風鳳凰預估10日起逐漸接近台灣，雖然在接近台灣過程中強度有減弱趨勢，但在其與共伴效應威脅台灣期間、發生暴風及大量降雨的機率仍很高，路徑還要再觀察。中央社 ・ 18 小時前
鳳凰北上！不排除週三登陸台灣中部 14縣市「暴風侵襲率破5成」
鳳凰颱風來襲，氣象署表示預計下週一、週二陸續發布鳳凰颱風的海上颱風警報與陸上颱風警報，且若鳳凰颱風的移動方向與速度未出現明顯變化，不排除將於下週三晚間至週四清晨登陸台灣中部。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
鳳凰颱風有3種走法！不排除「通過台灣」 降雨熱區曝
第26號颱風「鳳凰」最快今（7）日升級為中颱，預估下週增強為強颱，橫過菲律賓進入南海。後續路徑仍有不確定性，目前多數資料顯示可能從台灣西南沿海北上，也有模型顯示颱風會從偏南路徑經過台灣，甚至可能偏西南移動。氣象署指出，最快下週一（10日）將發布海上颱風警報，並不排除陸上警報，下週一至週三東部及南部地區需注意強降雨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰颱風來襲！東琉線10日部分停航 11、12日全停
鳳凰颱風今（8）日增強為中颱，持續增強挑戰強颱，預計之後將北轉直撲台灣。東琉線交通客船聯營處宣布10日船班異動，11日至12日停航。中天新聞網 ・ 12 小時前
鳳凰颱風登陸點恐再往北！14縣市暴風圈侵襲率逾5成
中颱鳳凰持續增強中，未來路徑北轉恐會侵襲台灣。據氣象署最新公布的颱風暴風侵襲機率顯示，澎湖縣、金門縣、台南市都突破6成、另外有11縣市突破5成。且與稍早的颱風路徑潛勢預報相比，可能再往北一點，有機率在台中以北登陸。中時新聞網 ・ 11 小時前
「鳳凰」颱風暴風圈逼近！15縣市侵襲機率達5成 最新路徑曝光
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導鳳凰颱風已於今（8）日凌晨轉為中度颱風，並持續增強，預計下週起將在登陸菲律賓呂宋島後北轉逼近台灣，最有可能自中部登陸...FTNN新聞網 ・ 10 小時前