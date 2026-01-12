鳳坑沙灣遊憩設施升級啟用

竹縣鳳坑沙灣 淋浴區、紅豆餅親水階梯完工啟用，成為竹縣遊憩區新的打卡景點。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹∕新竹報導

為提升新竹縣濱海遊憩設施品質，新竹縣政府交通處辦理鳳坑濱岸遊憩區服務設施整備工程，日前第二期工程完工啟用。除了增設停車場、淋浴區等服務設施，提升便利性，更以紅豆餅意象，新設圓弧型親水階梯及綠蔭植栽等拍照打卡新景點，讓遊客眼睛為之一亮。

竹縣府表示，新竹縣鳳坑漁港因淤沙問題閒置多年，縣府向交通部觀光署爭取補助，將鳳坑漁港成功轉型為觀光新景點「鳳坑沙灣」，往北銜接新豐紅樹林生態保育園區及坡頭漁港，往南則有新月沙灣與水月景觀橋等景點，吸引眾多遊客來訪。其中，新建水域活動區及活動廣場，榮獲二０二四國家卓越建設獎「最佳施工品質類」與「最佳規畫設計類」二項優質獎肯定。

廣告 廣告

縣府交通處再向交通部觀光署成功爭取補助「新竹縣鳳坑濱岸遊憩區服務設施整備工程（第二期）工程」，交通處長陳盈州說，部分用地屬林業保育署新竹分署土地，過程會同林業保育署、法院與占用戶協調會勘及經歷颱風、地震與潮夕影響施工時間等因素，透過積極橫向協調及整合施工界面，如期如質完工。

第二期工程以海岸遊憩及生態復育理念，完成增設活動廣場停車區及休憩鋪面、簡易廁所四座、男女戶外淋浴區、碎石枕木格框步道長約九十七公尺、定砂竹圍籬約二百九十公尺、紅豆餅意象圓弧型親水階梯，及增加綠蔭植栽等拍照打卡新景點，大幅提升遊客玩沙踏浪的便利性，夕陽西下時，更吸引許多遊客拍照打卡。

縣長楊文科表示，透過一期工程基本環境改善與整合二期工程增設停車場、淋浴區等服務設施，成功打造新竹縣濱海新景點，未來遊客可透過由北到南濱海自行車道系統，沿線騎乘單車欣賞鳳坑沙灣美景與夕陽，不僅帶動新竹縣整體濱海觀光軸線外，也促進地方觀光發展。