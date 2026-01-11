鳳小岳合作葉芷妤 打造驚悚隱形人

《女鬼橋》系列票房導演奚岳隆的恐怖話題新作《無形》11日正式開鏡，電影將道教神祕學與隱形人傳說結合，找來Netflix影集《瘋狂獨角獸》暴紅的泰國華裔女星葉芷妤、金鐘視帝鳳小岳首度合作，打造「全新隱形人」驚悚片。

11日導演奚岳隆、監製莫澤川、製作人胡正華，率領男女主角鳳小岳、葉芷妤及呂雪鳳、邱凱偉（Darren）、蔣偉文、黃信赫出席開鏡儀式，26歲的葉芷妤說得一口流利中文，她去年以《瘋狂獨角獸》打響全球知名度，更憑藉GL劇《Love Design愛情設計》人氣持續攀升。

對於演出《無形》，葉芷妤充滿期待表示：「角色很多情緒都藏在心裡，要用細微的表情和動作去表現，是我覺得最有挑戰的地方。」她看過鳳小岳的作品，讚他表演自然，回憶兩人第1次排戲，自己有點緊張，多虧鳳小岳幫忙讓她快速進入狀況。

鳳小岳飾演神祕的物理學者，特別在前期跟著參與劇本創作，從最核心層面理解角色的慾望與動機。他興奮說：「我第1次挑戰驚悚類型電影，看劇本就被深深吸引，孫銘背負著深層痛苦與強烈執著，非常渴望探索他的內心，迫不及待想開拍！」