鳳小岳合作超夯泰國女星 恐怖片《無形》打造全新隱形人

導演奚岳隆（右起）新作《無形》11日正式開鏡，主演呂雪鳳、葉芷妤、鳳小岳、邱凱偉、蔣偉文、黃信赫出席。（發起日影視提供）

《女鬼橋》系列票房導演奚岳隆恐怖話題新作《無形》11日正式開鏡，電影將道教神秘學與隱形人傳說結合，找來Netflix影集《瘋狂獨角獸》爆紅的泰國華裔女星葉芷妤、金鐘獎迷你劇集視帝鳳小岳首度合作，打造「全新隱形人」。

談起這對新鮮組合，導演奚岳隆表示，選擇鳳小岳因為他理性中有股壓抑的陰影感，符合角色神秘又深邃的氣質；葉芷妤則擁有很強的生命力和真實情感，不是典型被保護的樣子，「兩個放一起有很微妙的張力，不是安全的組合，但正因為不安全，才很迷人。」

泰國華裔女星葉芷妤（右）、金鐘獎迷你劇集視帝鳳小岳，首度合作恐怖話題新作《無形》。（發起日影視提供）

11日導演奚岳隆、監製莫澤川、製作人胡正華，率領男女主角鳳小岳、葉芷妤以及呂雪鳳、邱凱偉（Darren）、蔣偉文、黃信赫出席開鏡儀式。26歲的泰國華裔女星葉芷妤，說得一口流利的中文，她去年以《瘋狂獨角獸》打響全球知名度，更憑藉GL劇《Love Design 愛情設計》人氣持續攀升。

對於演出電影《無形》，葉芷妤充滿期待表示：「角色很多情緒都藏在心裡，要用細微的表情和動作去表現，是我覺得最有挑戰的地方。」她看過鳳小岳的作品，讚他表演自然，回憶兩人第一次排戲，自己有點緊張，多虧小岳幫忙，讓她快速進入狀況。

鳳小岳片中飾演神秘的物理學者，特別在前期跟著參與劇本創作，從最核心層面理解角色的慾望與動機。他興奮說：「我第1次挑戰驚悚類型電影，看劇本就被深深吸引，孫銘背負著深層痛苦與強烈執著，非常渴望探索他的內心，迫不及待想開拍！」

《無形》去年在坎城影展曝光前導影片，立刻賣出馬來西亞、印尼、越南等7個東南亞國家的戲院版權，成為最受矚目的華語驚悚新作之一。電影講述社工林又默1次家訪後，意外牽動連環悲劇，揭開1段被掩埋多年的禁忌秘密。

