鳳小岳唱出台灣！合體壓克力柿子飛日本開唱 受邀TIMM國際音樂節演出

記者鄭尹翔／台北報導

鳳小岳與壓克力柿子受邀前往日本TIMM東京國際音樂市場展演出。（圖／鳳小岳與壓克力柿子 提供）

鳳小岳與壓克力柿子受邀前往日本TIMM東京國際音樂市場展演出，成為本屆2025GMA金曲國際音樂節「國際音樂節交流計畫」的重要亮點。TIMM是日本首屈一指的國際級音樂節，集結研討會、商務媒合與LiveShowcase三大主軸，吸引全球業界人士與音樂專業觀眾到場。本次邀請鳳小岳與壓克力柿子參與演出，展現臺灣音樂的多元樣貌與強大能量。

鳳小岳與壓克力柿子受邀前往日本TIMM東京國際音樂市場展演出。（圖／鳳小岳與壓克力柿子 提供）

鳳小岳與壓克力柿子受邀前往日本TIMM東京國際音樂市場展演出。（圖／鳳小岳與壓克力柿子 提供）

成軍不到一年的鳳小岳與壓克力柿子便登上國際舞台，團員們直呼榮幸又興奮。由於多數日本觀眾對他們的音樂風格仍不熟悉，團隊特別針對曲目重新編排，多次調整內容，希望呈現最具代表性的多面向風格。雖然在臺灣已累積不少演出經驗，但面對聚集全球專業音樂人的日本市場展，他們感受到完全不同的現場氣氛，形容這次挑戰刺激又令人熱血。

廣告 廣告

對於首次站上日本舞台，鳳小岳與壓克力柿子明顯感受到國際觀眾對音樂的高標準，也從中獲得新養分。他們表示面對這樣的環境更加激發表演張力，也希望透過這次演出讓更多海外聽眾認識臺灣樂團的創作特色。團員笑說整個行程都充滿新鮮感，每天都在適應與成長，也因此更加期待未來拓展國際市場的可能性。

談到未來計畫，樂團透露年底將陸續推出新作品，目前正持續在進行企劃與創作。成員表示今年累積的能量會延伸成明年全新的面貌，希望新作品能帶給大家更多快樂與驚喜。他們也期待能與更多國內外觀眾相遇，笑稱自己「隨興但不隨便」，無論舞台大小都會全力以赴，把最真實的音樂分享出去。

金曲國際音樂節表示，鳳小岳與壓克力柿子此次赴日演出展現臺灣音樂人才的創意與實力，未來將透過交流計畫持續與全球重要音樂節合作，創造更多海外展演機會。接下來傻子與白痴也將前往泰國CatExpo演出，更多活動資訊可至FB金曲GMA粉絲專頁查詢。

更多三立新聞網報導

胡瓜襲胸籃籃嚇呆！郭忠祐當場目睹受訪這樣說 無奈緩頰容易被捕風捉影

44歲台語小天后被設局抓姦！逼簽百萬本票疑仙人跳 告上法院經紀人回應

夜店正妹穿超辣！竟是超大咖黑澀會美眉 黑色透視裝好身材全被看見

楊宗緯火力全開反擊！回應遭控惡鄰居傳聞 疑與保全標案糾紛有關

