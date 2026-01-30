鳳小岳拍《無形》跟隱形人對打 讚台泰混血葉芷妤「會發光」

【緯來新聞網】電影《無形》（Phantom）今（30）日舉辦記者會，導演奚岳隆與帶著主要演員鳳小岳、台泰混血葉芷妤一同出席。兩人首次挑戰驚悚類型，葉芷妤坦言會害怕「無形的東西」，對未知感到敬畏，所幸拍攝至今沒碰到怪事；鳳小岳則自認不怕，只是曾有一陣子很怕黑，並幽默笑說：「現場最怪的大概就是我跟隱形人吧！」

鳳小岳、葉芷妤出席《無形》記者會。（圖／攝影組）

葉芷妤先前演出Netflix 原創影集《瘋狂獨角獸》受到關注，導演奚岳隆大讚葉芷妤工作很敬業，即使行程滿檔又是夜戲居多，她飛去泰國工作6小時又趕回台，依舊十分盡力。鳳小岳也稱讚葉芷妤十分亮眼，「《瘋狂獨角獸》能看到她的特質跟在發光，但這一定是她本身自己就有光。」葉芷妤在泰國GL劇《愛情設計》中跟搭檔「Kao」也受到許多粉絲支持，被問到Kao有沒有給予她鼓勵？葉芷妤表示：「昨天才接到電話，一直說要加油！趕快回來，她也開始拍戲，還不能趕快見到面，她也怕我生病，說好好休息，吃維他命。」



電影開拍至今將滿一個月，鳳小岳則說自己從小就熱愛《鬼店》、《大法師》等經典驚悚片，很開心除了參與演出，還加入《無形》劇本後期創作，而這次最大挑戰，肯定是動作戲，「要跟『隱形人』對打，必須發揮想像力，我都迫不及待想看成品了。」導演奚岳隆則力讚鳳小岳在細節掌控上的表現，許多情緒藏在眼神、呼吸與停頓裡，「鳳小岳是少數會讓我心動的男人，每次看他表演都覺得一定要合作。」鳳小岳則說這次片中有開到導演的愛車，剛好是他小時候夢想的車子，直呼：「讓我圓夢了，只是要飆車，很怕刮到、撞到。」至於葉芷妤，導演奚岳隆則稱讚她在情緒爆發力帶來大驚喜，「她能在關鍵場次精準掌握高強度情緒，投入而不失控制，而且完全不保留，這需要很大的勇氣與信任。」



片中場景橫跨雙北市、金瓜石、基隆等地，葉芷妤開心分享：「印象最深是看到陰陽海，很漂亮，會讓人不自覺靜下來。」問到最喜歡的在地美食，她秒答：「蛋餅！，簡單好吃，每次吃都覺得很滿足。」期待殺青後能到處踩點吃美食。

葉芷妤拍《無形》坦言會害怕「無形的東西」。（圖／攝影組）

鳳小岳拍《無形》除了演出，還加入劇本後期創作。（圖／攝影組）

