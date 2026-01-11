鳳小岳挑戰驚悚電影 搭泰國華裔葉芷妤飆戲

（中央社記者洪素津台北11日電）演員鳳小岳和泰國華裔女星葉芷妤合作演出新片「無形」，導演奚岳隆認為2人的合作是不安全的組合，有其迷人之處；鳳小岳也十分期待拍攝時的火花和化學反應。

電影「無形」講述「看不見的存在」悄然靠近，導致多起殘暴殺人事件，追查真相的過程中，發現這股力量源自結合禁術實驗與詭異儀式的秘密計畫。今天開鏡，導演奚岳隆、監製莫澤川、製作人胡正華，率鳳小岳、葉芷妤及呂雪鳳、Darren邱凱偉、蔣偉文、黃信赫出席。

根據新聞稿，對於演出「無形」，葉芷妤認為「角色很多情緒都藏在心裡，要用細微的表情和動作去表現，是我覺得最有挑戰的地方。」26歲葉芷妤說得一口流利中文，去年以Netflix影集「瘋狂獨角獸」打響全球知名度，更憑藉「Love Design 愛情設計」人氣持續攀升。

鳳小岳片中飾演神秘的物理學者，特別在前期跟著參與劇本創作，從最核心層面理解角色的慾望與動機，「我第一次挑戰驚悚類型電影，看劇本就被深深吸引，角色背負著深層痛苦與強烈執著，非常渴望探索他的內心，迫不及待想開拍！」

鳳小岳也分享和葉芷妤在排戲時就彼此毫無保留地交換想法，十分期待拍攝時的火花和化學反應。葉芷妤看過鳳小岳的作品，讚他表演自然，回憶2人第一次排戲，自己有點緊張，多虧鳳小岳幫忙，讓她快速進入狀況。

談起這對新鮮組合，導演奚岳隆表示，選擇鳳小岳因為他理性中有股壓抑的陰影感，符合角色神秘又深邃的氣質；葉芷妤則擁有很強的生命力和真實情感，不是典型被保護的樣子，「2個放一起有很微妙的張力，不是安全的組合，但正因為不安全，才很迷人。」（編輯：陳清芳）1150111