鳳小岳新片親駕老爺車！竟然現場拋錨 葉全真拋女神形象「蒼白變形」

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

由台灣、瑞士聯合製作的電影《陌路兄弟》2日獨家於TaiwanPlus官網上架，讓全球觀眾都能一睹其中的台灣山川壯麗美景。該片由瑞士導演瑪莉亞．尼科里埃爾（Maria Nicollier）執導，鳳小岳、台灣原住民加法國混血新人演員納曜（Elliot Malvezzi）及瑞士演員皮耶安東尼．杜比（Pierre-Antoine Dubey）主演，另有林慶台、葉全真驚喜客串。

廣告 廣告

鳳小岳回憶，片中使用的廂型車有一些年紀，也有一些個性，拍攝第一天的第一顆鏡頭，它就現場直接拋錨，必須邊拍、邊跟這台車找到相處方式。（圖／TaiwanPlus提供）

鳳小岳表示，這部電影採公路電影形式拍攝，從台北一路拍到花蓮，收錄清水斷崖、太魯閣等等台灣東部山海美景，「很久沒開手排車了，而且那台車也有一些年紀，所以它自己有一些個性，我們在拍攝的第一天的第一顆鏡頭，它就現場直接拋錨。所以更多是邊拍、邊跟這台車找到相處方式，我覺得非常有意思，很喜歡。」而且拍攝時正值夏天，車戲又不能開冷氣和窗戶，眾人得克服台灣炎熱氣候，身心挑戰都不小。來自歐洲的皮耶安東尼就笑說：「真的是很熱，但我很喜歡拍公路電影，因為短時間可以看到很多不同的風景，這是最棒的探索台灣方式！」

葉全真在片中一改過往女神形象，呈現疲憊且精神恍惚的狀態，讓人震撼不已。（圖／TaiwanPlus提供）

而葉全真在片中一改過往女神形象，呈現疲憊且精神恍惚的狀態，還有一場神經兮兮刷石頭的戲，讓人震撼不已。導演解釋，「我認為葉全真自己也想改變形象，擺脫她通常飾演的那類角色，所以要說服她以不同的面貌出現並不困難。我想描繪一位受過創傷的女性，被那個我們從未見過面的男人所傷害。她是那個男人的鏡像，同樣酗酒，並對石頭有著深刻的迷戀。」

《陌路兄弟》電影描述瑞士男子達米恩（皮耶安東尼．杜比飾）收到從台灣寄來的傳票，要他繼承美籍父親大衛．布魯斯在台灣的遺產，踏上旅程後，意外發現自己有兩位素未謀面的同父異母兄弟林紹文（鳳小岳飾）與逸生（納曜飾），三人在衝突與和解中，慢慢拼湊出一段被遺忘的家族記憶，也重新定義「家人」的意義。電影集結台瑞兩地資源與人才，片中更講述了多元成家、LGBTQ+友善、原住民豐年祭習俗等，滿是台灣驕傲的元素。





更多FTNN新聞網報導

《瘋狂獨角獸》葉芷妤來台！搭檔鳳小岳 首度挑戰驚悚電影

葉全真爆新戀情！被目擊甜勾政大EMBA同學 低調回應了

事隔多年米蘭達依然不識小助理 《穿著Prada的惡魔2》預告

