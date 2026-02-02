鳳小岳演出《陌路兄弟》 直呼重新認識臺灣
記者王丹荷／綜合報導
臺、瑞合製電影《陌路兄弟》今（2）日起獨家在TaiwanPlus官網上架，邀請全球觀眾免費線上收看，一睹其中的臺灣山川壯麗美景。該片由瑞士導演瑪莉亞尼科里埃爾（Maria Nicollier）執導，鳳小岳、臺灣原住民加法國混血新人演員納曜（Elliot Malvezzi）及瑞士演員皮耶安東尼杜比（Pierre-Antoine Dubey）主演，另有林慶台、葉全真驚喜客串。
片中鳳小岳必須自己駕駛手排車，又要記台詞、看路、表演挑戰很大，坦言是表演生涯很重要的1部作品：「這部電影對我來說意義非凡，不僅是一個跨文化的拍攝，同時也拍到臺灣很多非常美麗的風景，還有一些可愛的人文，也講述了一些很深刻家人之間的情感，我真的像是重新再認識臺灣、也重新再認識這個美麗的島嶼。」
拍攝時正值夏天，車戲又不能開冷氣和窗戶，眾人得克服臺灣炎熱氣候，身心挑戰都不小。來自歐洲的皮耶安東尼就笑說：「真的是很熱，但我很喜歡拍公路電影，因為短時間可以看到很多不同的風景，這是最棒的探索臺灣方式！」
首次演出電影的納曜片中不只要裸泳展現健壯體魄，還得事先練習射箭。他笑說：「雖然也會跟朋友裸泳，但這是我的第1次全裸上鏡，基本的身體線條有稍微鍛鍊。其實那時我18歲，所以還有點babyfat（嬰兒肥），當我看到電影播出的畫面時，我就下定決心要好好健身了。」不過他說，相較裸泳戲，他更緊張的是射箭戲，「我常常回部落參加豐年祭，但其實我完全沒有射過箭，拍攝前有去做了訓練，我很認真練喔。果然有原住民血統，很快就上手！」
葉全真在片中一改過往女神形象，呈現疲憊且精神恍惚的狀態，還有神經兮兮刷石頭的戲，讓人震撼不已。導演解釋：「我認為葉全真自己也想改變形象，擺脫她通常飾演的那類角色，所以要說服她以不同的面貌出現並不困難。」
《陌路兄弟》描述瑞士男子達米恩（皮耶安東尼杜比飾）收到從臺灣寄來的傳票，要他繼承美籍父親大衛布魯斯在臺灣的遺產，踏上旅程後，意外發現自己有2位素未謀面的同父異母兄弟林紹文（鳳小岳 飾）與逸生（納曜 飾），3人在衝突與和解中，慢慢拼湊出1段被遺忘的家族記憶，也重新定義「家人」的意義。
鳳小岳在《陌路兄弟》中飾演外表堅強，內心卻有沈重傷痕的男子。（TaiwanPlus提供）
葉全真片中一改過往女神形象，呈現疲憊且精神恍惚的狀態。（TaiwanPlus提供）
其他人也在看
4年情剪不斷？王柏傑、謝欣穎勾手現身大S雕像揭幕 經紀人回應了
謝欣穎去年9月親口認了與交往4年的王柏傑分手、12月被爆出疑似復合。今（2日）兩人一同現身金寶山，出席「大S」徐熙媛紀念雕像揭幕儀式，復合傳聞再度引起討論。謝欣穎去年11月談到恢復單身的心情時，灑脫說：「一直都滿舒服，太多事要做，把重心放自己身上才是正常的。」她也不避諱透露，和王柏傑分手後仍有聯絡，
大S紀念雕像揭幕 阿雅憶收小S心碎語音「熙媛剛走了」一輩子難忘
女星大S（徐熙媛）逝世1週年，具俊曄親自為愛妻設計的大S紀念雕像，今（2日）下午2時許於大S長眠地金寶山揭幕，具俊曄好友姜元來特地飛來台參加，大S一家、生前好姐妹都到場，其中阿雅（柳翰雅）近日接受中國雜誌《人物》專訪，透露1年前接獲小S通知時，那一句顫抖語音訊息「熙媛剛剛走了」，讓她一輩子都忘不了。
老高小茉其實沒結婚？年收破3億卻未生子 「真實原因」愛妻全說了
YouTuber「老高與小茉」靠著分享都市傳說、奇聞怪談走紅，頻道擁有671萬訂閱，每支片總是能創下極高的觀看量，然而，之前有網紅推算過老高頻道一年收入約3億元，因此也讓網友好奇，為何兩人至今都沒有生小孩。蔡佩伶報導
李千娜41歲與21歲女兒合照宛如姊妹！粉絲驚呼：根本「演藝圈最美母女檔」！
先看媽媽李千娜的造型，這套真的很有記憶點！紅色皮革長禮服勾勒出俐落線條，胸前再疊上銀色鍊甲感的金屬層次，紅與銀的碰撞讓整體氣場非常舞台型，搭配紅色耳飾與手環點綴，整個人站在鏡頭前就是一個焦點。這種高難度造型很吃狀態，但她完全撐得住，膚況與輪廓都穩到不行，...
Lulu深夜發聲了！嘻小瓜禮金包6600挨酸「全場包最少」 她洩真實心情
男星陳漢典跟Lulu在上週於在台北文華東方酒店舉辦婚宴，席開70桌，眾星雲集，其中藝人嘻小瓜也有到場參加，但後續卻因為禮金包6600了遭到網友開酸，對此，新娘Lulu也忍不住在深夜發聲了。蔡佩伶報導
忍痛出席追思會！S媽白髮人送黑髮人未走出傷痛 大S粉色紀念雕像揭幕...具俊曄風雨中守候
大S（徐熙媛）過世一週年，親友今（2日）在長眠地金寶山舉辦紀念追思會，老公具俊曄、妹妹小S（徐熙娣）、S媽在風雨中現身，演藝圈好友包含羅志祥、賈永婕夫妻、王偉忠夫妻、許茹芸夫婦、彭小刀、吳佩慈、蔡康永、陶晶瑩、B2、楊丞琳、姜元來等人到場。
超幸運！黃仁勳餐廳巧遇慶生「簽名送紅包」 5歲童雙手合十鞠躬收下
一名女網友在Threads上分享這段暖心互動，影片中可見，黃仁勳身穿黑色外套，走向正在聚餐的民眾座位，得知男童當天過生日後，隨即拿出紅包並親手遞上祝福。男童接過紅包時，立刻起身雙手合十，並向黃仁勳深深鞠躬致謝，舉止有禮、態度誠懇，讓現場賓客驚喜不已，也讓黃仁勳露...
39歲曹雅雯「驚天落差」流出！劇烈消風惹網心疼
娛樂中心／李汶臻報導39歲台語歌后曹雅雯有將近半個月沒在臉書更新動態，30日釋出最新影片引發外界關注。畫面中她以全素顏、居家裝扮現身，整尊暴風消瘦的狀態與過去在舞台上的亮麗模樣判若兩人；不少粉絲看了驚呼：「差點認不出來」、「太瘦了」，相關畫面迅速在網路上掀起討論。
吳尊同框15歲愛女拍雜誌 neinei絕美顏值引網驚嘆：基因太強
【緯來新聞網】藝人吳尊近日與15歲女兒neinei一同登上時尚雜誌拍攝專題，父女同框畫面公開後，引起
吳怡霈也覺得扯！主持股王尾牙「一張飆破900萬」 被台下1場面驚呆
女星吳怡霈外型亮麗，擁有流利的口條的她也常受邀主持活動節目，近日，她接下台灣股王信驊科技尾牙主持，表示當時看到台下所有賓客的打扮，讓她一度有參加「國際高科技研討會」的錯覺。蔡佩伶報導
吳尊PO愛妻照放閃！甜喊「我們的30週年」 粉絲卻轟騙局：當年宣傳單身
前偶像團體「飛輪海」成員吳尊，因帥氣外型擄獲不少女粉絲，即使婚後依舊有著高人氣，近年將重心轉移至家庭生活，不時透過社群平台分享與老婆林麗瑩、兒女NeiNei及Max的互動日常。昨（1）日吳尊在社群平台PO照放閃，甜蜜寫下「我們的30週年」 ，不過底下中國網友卻是留言嘆「當年還宣傳單身」。
AKIRA在台添新身分！甜蜜放閃林志玲 揭「熱線2小時」成定情關鍵
日本天團「放浪兄弟」成員AKIRA（黑澤良平）在2019年娶回名模林志玲，成了台灣女婿，婚後兩人育有一子，家庭生活美滿。近日，AKIRA登上節目除了分享擔任LDH台灣（LDH愛夢悅）社長的近況外，還提到與妻子相戀的過程。蔡佩伶報導
范曉萱上中國節目洩近況！網一看身影哭了 驚呼：有大S影子
女星范曉萱跟大S感情深厚，去年（2025）大S離世百日時，她哀悼表示會將對方一直放在心上，發言令人鼻酸。近日，范曉萱露面登上節目訪談的身影，讓網友驚呼：「越來越像大S」。蔡佩伶報導
王祖賢準備復出？拍Vlog賣萌嗲音飄仙氣 老粉全落淚
紅遍80年代的女星王祖賢，原本息影近22年之久，卻在近期接連開通抖音、快手，甚至是小紅書共3大大陸熱門社群帳號，而在59歲生日這天，她不只罕見發文吐露心聲，還上傳一隻可愛的Vlog短影音，被外界認為有望復出螢光幕。
痛失大S將滿一年！S媽「心被填滿了」久違露笑容 現況曝光
大S（徐熙媛）去年2月赴日旅遊期間不幸感染流感，進而引發肺炎辭世，享年48歲，消息震撼外界，也讓S媽承受難以承受的喪女之痛。當時她情緒一度潰堤，不僅長期失眠、夜夜落淚，甚至求助身心科，坦言內心彷彿「破了一個洞」。記者林汝珊
朴信惠70分鐘撐全劇 《臥底洪小姐》收視翻倍創新高
韓星朴信惠在tvN週末劇《臥底洪小姐》靠的不是花拳繡腿，一路開掛的全場輸出，從首集收視3.5%，到昨天最新第6集衝到7.9%創新高，將話題度一起往上拉。最新播出的第5、6集，朴信惠飾演的「洪金寶」正式潛入韓民證券核心專案，白天是被稱為「汝矣島女巫」的狠角色，轉身又能化身偽裝滿點的「洪帳美」，喜劇節奏
和陳大天修成正果！劉樸首度以人妻身份過年 心情全說了
和陳大天修成正果！劉樸首度以人妻身份過年 心情全說了
馬俊麟久違露面 「出獄」回家淚崩：人生總有很多遺憾
馬俊麟久違露面 「出獄」回家淚崩：人生總有很多遺憾
遭索討16萬！方順吉桃色摩鐵糾紛疑仙人跳 怒嗆對方發不自殺聲明
43歲歌手方順吉近日疑捲入桃色糾紛。有人指控他私約人妻到摩鐵，並稱受到恐嚇及電話騷擾，甚至公開雙方對話。隨後又出現自稱女方男友的人，向方順吉索討16萬8888元紅包，疑似仙人跳。林宜君
小S愛女Lily戀愛了？澳洲同框高帥男被直擊 私下互動畫面曝光
女星小S與許雅鈞結婚超過20年，育有三個寶貝女兒，分別是長女Elly（許曦文）、次女許韶恩（Lily）、小女兒許曦恩（許老三），一舉一動都頗受關注。近日，有網友目擊到Lily現身澳洲，旁邊還有一名帥氣男子同行，兩人互動掀起網友熱議。蔡佩伶報導