鳳小岳演出《陌路兄弟》 直呼重新認識臺灣

臺、瑞合製電影《陌路兄弟》今（2）日起獨家在TaiwanPlus官網上架，邀請全球觀眾免費線上收看，一睹其中的臺灣山川壯麗美景。該片由瑞士導演瑪莉亞尼科里埃爾（Maria Nicollier）執導，鳳小岳、臺灣原住民加法國混血新人演員納曜（Elliot Malvezzi）及瑞士演員皮耶安東尼杜比（Pierre-Antoine Dubey）主演，另有林慶台、葉全真驚喜客串。

片中鳳小岳必須自己駕駛手排車，又要記台詞、看路、表演挑戰很大，坦言是表演生涯很重要的1部作品：「這部電影對我來說意義非凡，不僅是一個跨文化的拍攝，同時也拍到臺灣很多非常美麗的風景，還有一些可愛的人文，也講述了一些很深刻家人之間的情感，我真的像是重新再認識臺灣、也重新再認識這個美麗的島嶼。」

拍攝時正值夏天，車戲又不能開冷氣和窗戶，眾人得克服臺灣炎熱氣候，身心挑戰都不小。來自歐洲的皮耶安東尼就笑說：「真的是很熱，但我很喜歡拍公路電影，因為短時間可以看到很多不同的風景，這是最棒的探索臺灣方式！」

首次演出電影的納曜片中不只要裸泳展現健壯體魄，還得事先練習射箭。他笑說：「雖然也會跟朋友裸泳，但這是我的第1次全裸上鏡，基本的身體線條有稍微鍛鍊。其實那時我18歲，所以還有點babyfat（嬰兒肥），當我看到電影播出的畫面時，我就下定決心要好好健身了。」不過他說，相較裸泳戲，他更緊張的是射箭戲，「我常常回部落參加豐年祭，但其實我完全沒有射過箭，拍攝前有去做了訓練，我很認真練喔。果然有原住民血統，很快就上手！」

葉全真在片中一改過往女神形象，呈現疲憊且精神恍惚的狀態，還有神經兮兮刷石頭的戲，讓人震撼不已。導演解釋：「我認為葉全真自己也想改變形象，擺脫她通常飾演的那類角色，所以要說服她以不同的面貌出現並不困難。」

《陌路兄弟》描述瑞士男子達米恩（皮耶安東尼杜比飾）收到從臺灣寄來的傳票，要他繼承美籍父親大衛布魯斯在臺灣的遺產，踏上旅程後，意外發現自己有2位素未謀面的同父異母兄弟林紹文（鳳小岳 飾）與逸生（納曜 飾），3人在衝突與和解中，慢慢拼湊出1段被遺忘的家族記憶，也重新定義「家人」的意義。

