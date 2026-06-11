鳳小岳狂掃7代言吸金破千萬 風度回應「撿到閃兵紅利」微微一笑

鳳小岳11日出席保健食品代言活動。（林奕如攝）

38歲鳳小岳去年以《人生清理員》奪下金鐘迷你視帝，完全沒有金鐘魔咒，戲劇邀約不斷，尤其去年底不少男星爆閃兵風波，鳳小岳形象正面清新，獲得廠商青睞，截至目前為止已經手握7支代言，車子、保險、英文教學等全都包，粗估總共千萬酬勞入袋，他11日出席保健食品代言活動，被問是否撿到紅利？他露出風度微笑：「這個我沒有多想，希望是我自己非常努力。」

鳳小岳18歲以《九降風》出道，深耕演藝圈20年，影歌視三棲，他坦言，這2年本來專注於音樂，去年獲得金鐘給他很大強心針，「叫我還不可以放棄演戲這一塊，持續等待好劇本。」他也開始創作電影劇本，朝向多領域發展。被眾人形容壯年走大運，他智慧開示，曾聽前輩黃秋生所言，演藝圈這條路就是會上上下下，保持平常心很重要，他時刻提醒自己，「不可以在上面時才覺得開心，或是低潮時過於傷心，現在經歷這段時間，就是非常感謝大家。」

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鳳小岳形象正面清新，獲得廠商青睞。（林奕如攝）

他這陣子工作爆量，結束後回家也無法休息，忙於照顧10歲兒子「小木耳」，以及注意父母生活，精力都放在維持跟家人關係，不知不覺成為「三明治族」，扛下龐大壓力，他坦言，「之前固執一直往前衝，可能不把休息當成前進一部分，不斷自我消耗，有段時間怎麼都睡不飽，眼球後面很累。」他現在警覺休息重要性，持續不斷調養身體。

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