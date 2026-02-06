鳳小岳發豪語給老婆紅包無限位數 穿EMPORIO ARMANI讓他更有自信

鳳小岳平日很愛穿皮外套，對於身上EMPORIO ARMANI皮夾克更是大讚柔軟又輕薄。

鳳小岳今天以一身皮衣外套搭配寬版休閒褲的造型，出席EMPORIO ARMANI台北微風信義精品店開幕記者會，他透露過年準備包給另一半的紅包是「無限位數」，而下週的西洋情人節則是「彼此陪伴更重要」，如果真要送禮物，他透露自己很務實，開玩笑應該送一把刀子，「讓她生氣的時候可以對著我」。

店內設有期間限定扭蛋機，消費滿額即可參加。（ORSINI GROUP提供）

鳳小岳表示一走進這間北區唯一店面「就有一種很遼闊的視覺感，讓人有好年輕、能量很好、很fresh的感覺」，而且讓人會有「哇哇哇！有很多東西可以買」的衝動。他說：「我非常喜歡品牌這次設計的路線，覺得有一些很大膽的嘗試，什麼場合都可以穿，跟以前比較嚴謹、神祕感比較不一樣，以前份量比較重，現在則更適合大眾，就是誰都可以穿，有故事感卻又不會太強勢。」

鳳小岳認為EMPORIO ARMANI這一季更有故事感卻不會強勢。（ORSINI GROUP提供）

他指著身上的皮外套透露，「我平常很愛的皮外套，但是皮革在台灣不容易穿，我這件柔軟又輕薄，深咖啡色調會讓我穿起來很有自信。我認為『穿衣服』本身就是要開始面對這一天的一種儀式，是你決定今天要給世界、給自己什麼感覺；我自己在穿搭上比較Smart casual，外套與鞋子對我很重要」。

微風集團策略長廖曉喬（右）出席開幕儀式時在鏡頭前展現率真的一面。

EMPORIO ARMANI新店面占地面積約65坪，是品牌在台最大的零售空間。室內設計與位於米蘭曼佐尼大街旗艦店的美學理念一脈相承，以明亮、開放、對比強烈為核心特色，運用通透的玻璃幕牆與寬闊的落地窗，並以大面積金屬面材、自然水泥板與霧灰色調為基礎，再以金屬線條拉出空間節奏，使整體視覺更冷冽卻不失品牌一貫的優雅。

占地面積約65坪店面是EMPORIO ARMANI在台最大的零售空間。（ORSINI GROUP提供）

