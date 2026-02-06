鳳小岳穿上Armani展紳士魅力！過年的安太座紅包、幽默自爆：「無限位數」根本寵妻代表

（圖／品牌提供）

Emporio Armani台北微風信義精品店盛大開幕，這次邀來男神鳳小岳出席，以兩套造型呼應「都會紳士」風格，沒有過多鋪張，卻處處有細節。

當天鳳小岳換上兩套早春造型登場，一套是以灰色西裝搭配白色西裝褲，優雅質感，演繹紳士風格。

（圖／品牌提供）





另一套是黑色皮衣搭配卡其休閒褲，他分享特別喜歡現在流行的寬版褲，而且材質「有點絲滑」，還笑說：「誰不希望生活裡多一點絲滑感呢？」對他來說挑選服裝的主軸，要能在正式與休閒之間自由切換，「有時候會選西裝，但外套一定要對，鞋子也非常重要。」原因很實際—因為演出時要自己敲鼓器，腳很忙，鞋子不對真的會出事。

（圖／品牌提供）





談到新的一年想嘗試的風格，鳳小岳用「靈巧、有力量」來形容馬年的狀態，即使逆風也能往前走。他身上那件皮外套，正是這種態度的延伸：不張揚，卻很有存在感。至於農曆年的計畫？他毫不掩飾地說:「待在家裡什麼都不做，YA！」包給老婆的紅包幾位數還不知道，甚至開玩笑說可能是「無限位數」，現場直接被笑聲淹沒。

（圖／品牌提供）





聊到工作，他坦言確實開始思考還有什麼角色沒挑戰過，也有新作品正在籌備中。對於台灣電影近年的好成績，他語氣裡滿是期待，也表示今年能參與其中是很大的榮幸。

（圖／品牌提供）



即使已婚，情人節也沒有缺席，只是過得低調務實；送禮不走浮誇路線，甚至曾送過老婆一把刀，笑說「讓她生氣時可以對著我」，務實得很鳳小岳。

EmporioArmani微風信義精品店盛大開幕

全新 EmporioArmani 微風信義精品店，佔地 213 平方米，是品牌目前在台灣最大的零售空間。設計延續米蘭曼佐尼大街旗艦店風格，以通透玻璃、金屬線條與霧灰色調構築出明亮而冷冽的當代空間，搭配 LED 影像螢幕，讓科技與時尚自然交會，以輕盈結構、極簡線條與平衡佈局，重新詮釋空間的當代魅力。

（圖／品牌提供）

（圖／品牌提供）

店內同步展示 2026 春夏系列：男裝從非洲文化汲取靈感，大地色系、縐綢與亞麻交織出自由氣息；女裝則以旅途歸心為題，修長輪廓與中性配色平衡剛柔。

（圖／品牌提供）





