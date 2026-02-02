鳳小岳老爺車第1天就罷工 混血鮮肉全裸自嘲嬰兒肥

鳳小岳拍攝《陌路兄弟》第1天車子就拋錨。TaiwanPlus提供



鳳小岳、台灣原住民加法國混血新人演員納曜（Elliot Malvezzi）及瑞士演員皮耶安東尼杜比（Pierre-Antoine Dubey）主演的台灣、瑞士合製電影《陌路兄弟》在TaiwanPlus官網上架，納曜不只要裸泳展現健壯體魄，還得事先練習射箭，他笑說：「雖然也會跟朋友裸泳，但這是我的第1次全裸上鏡，基本的身體線條有稍微鍛鍊。其實那時我18歲，所以還有點babyfat（嬰兒肥），當我看到電影播出的畫面時，我就下定決心要好好健身了。」

首次演出電影的納曜說，相較裸泳戲，更緊張的是射箭戲，「我常常回部落參加豐年祭，但其實我完全沒有射過箭，拍攝前有去做了訓練，我很認真練喔！果然有原住民血統，很快就上手」。歡迎觀眾看片驗收。

納曜（右起）、鳳小岳、皮耶安東尼杜比合作《陌路兄弟》。TaiwanPlus提供

《陌路兄弟》採公路電影形式拍攝，片中3兄弟在尋根路上所乘坐的小貨車是1台中古手排車，鳳小岳回憶：「很久沒開手排車了，而且那台車也有一些年紀，所以它自己有一些個性，我們在拍攝的第1天的第1顆鏡頭，它就現場直接拋錨，所以更多是邊拍、邊跟這台車找到相處方式，我覺得非常有意思，很喜歡。」

因拍攝時正值夏天，車戲又不能開冷氣和窗戶，眾人得克服台灣炎熱氣候，但皮耶安東尼笑說：「真的是很熱，但我很喜歡拍公路電影，因為短時間可以看到很多不同的風景，這是最棒的探索台灣方式。」鳳小岳也說：「這部電影對我來說是一趟真實又情緒豐沛的旅程，不只是角色在尋找兄弟，我自己也在尋找那個在血緣與多重文化之間，仍然願意相信連結、相信愛的自己。」

葉全真在《陌路兄弟》中呈現疲憊且精神恍惚的狀態。TaiwanPlus提供

片中鳳小岳因身世背景，成為1個外表堅強、內心卻有沉重傷痕的男子，他表示：「每一個神情的片刻裡，透過公路旅程不斷地累積堆疊，直到釋放。角色對父親的不解及憤怒、對自己的懷疑，還有那種想放下卻又放不下的矛盾，其實是很多家庭都熟悉的狀態，包括我自己。我想，這不只是關於兄弟或父親的故事，更是一種自我療癒及跟自己和解的過程。」

而葉全真也驚喜客串，還一改過往形象，呈現疲憊且精神恍惚的狀態，還有一場神經兮兮刷石頭的戲，導演瑪莉亞尼科里埃爾（Maria Nicollier）解釋：「我認為葉全真自己也想改變形象，擺脫她通常飾演的那類角色，所以要說服她以不同的面貌出現並不困難。我想描繪1位受過創傷的女性，被那個我們從未見過面的男人所傷害，她是那個男人的鏡像，同樣酗酒，並對石頭有著深刻的迷戀，我們透過口譯人員進行了廣泛的交流，她理解這場戲的重要性，它讓我們更貼近缺席的父親。」

