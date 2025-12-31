鳳小岳跨年首秀獻給高雄！桃紅大衣帥氣炸場、即興自拍寵粉驚喜不斷

鳳小岳&壓克力柿子跨年首秀獻高雄。年代提供

高雄跨年晚會今（31日）晚熱鬧登場，超強卡司火力全開，多組不同風格的音樂陣容輪番上陣，從原住民音樂、客語創作、台語歌到中文流行音樂，帶領現場觀眾一路嗨到深夜。Ponay的原式大樂隊為現場帶來震撼演出，組曲〈表白＋找到你的喜歡＋N2 Cypher〉帶來力量感十足的勁舞演出，演唱至一半主唱Ponay卜耐更現場吹奏直笛，引來觀眾驚呼聲不斷。接著帶來的〈大魔王〉，強烈節奏與豐沛能量瞬間點燃全場，展現獨特台灣東岸阿美族風格融合現代音樂的魅力。

廣告 廣告

邱淑蟬。年代提供

接著登場的是來自高雄的客家創作歌手邱淑蟬，她以溫暖細膩的嗓音，接連演唱歌曲〈棉被〉與〈行〉，以獨有的客語創作呈現出與眾不同的舞台，最後的高音環節更是餘音繞樑。主持人木木（林葦妮）用客語與邱淑蟬進行訪談，並與現場觀眾互動，進行客語趣味遊戲，展現濃厚的地方味。

洪暐哲。年代提供_2025-12-31.jpg

隨後重磅登場的是首次登上跨年舞台的鳳小岳 & 壓克力柿子。主唱鳳小岳身著桃紅色大衣、手持電吉他，以渾厚嗓音接連演唱〈只想對你唱首鄧麗君〉、尚未正式發行的英語新作〈Beauty Ugly Make Believe〉，以及台語歌曲〈風車〉，巧妙融合國語、台語與英語元素，成功將晚會氣氛推向另一波高潮，現場掌聲與尖叫聲此起彼落。

談及這次跨年首秀，團員們皆表示十分感謝能受邀站上跨年舞台，也已準備好滿滿能量迎接倒數時刻。鳳小岳也分享，現階段將專注於音樂創作與演藝工作，暫時不會嘗試其他領域，希望透過一步步累積經驗，讓自己持續成長、更加精進。值得一提的是，演出期間鳳小岳更即興拿起手機與現場觀眾自拍互動，展現十足幽默感。他笑說站上跨年舞台感到既興奮又期待，迫不及待想記錄下這個難得且難忘的瞬間。

接著登場的則是有著「心動製造機」稱號的洪暐哲，身穿閃亮鑽石造型禮服，帶來高雄跨年首秀，接連演唱兩首代表作品。首先獻唱〈分你一半耳機〉，宛如「歐爸」般的高顏值魅力瞬間擄獲現場粉絲的心；緊接著演出的〈STUCK IN MY HEAD〉，展現開朗活潑的一面，最後與粉絲的熱情互動，更是寵粉指數破表。

洪暐哲也透露，此次特別攜帶訂製麥克風登台，使用時感受到滿滿的安心感，並笑稱它是自己的「幸運物」。此外，他也分享此次搭配的眼鏡造型，表示自己平時就有戴眼鏡的習慣，特別偏好圓框款式。「2026 雄嗨趴」跨年晚會精彩內容接連登場，演出卡司強強聯手，誠摯邀請市民朋友蒞臨現場，一同迎接嶄新的新年時刻。



回到原文

更多鏡報報導

Lulu高雄跨年開場表演「陳漢典一臉欣慰」 Talking聊開「刪嘉賓」：先幫八三夭找住宿

小樂「深V」登台中跨年阿Ken一看驚呼：一波未平一波又起 生日願望「盼社會多點愛」

徐凱希曾把粉絲叫成「滅火器」今年雪恥 FEniX跟台下鬥嘴：打亂我節奏了