鳳小岳跨年首秀獻給高雄！桃紅大衣帥氣炸場、即興自拍寵粉驚喜不斷
高雄跨年晚會今（31日）晚熱鬧登場，超強卡司火力全開，多組不同風格的音樂陣容輪番上陣，從原住民音樂、客語創作、台語歌到中文流行音樂，帶領現場觀眾一路嗨到深夜。Ponay的原式大樂隊為現場帶來震撼演出，組曲〈表白＋找到你的喜歡＋N2 Cypher〉帶來力量感十足的勁舞演出，演唱至一半主唱Ponay卜耐更現場吹奏直笛，引來觀眾驚呼聲不斷。接著帶來的〈大魔王〉，強烈節奏與豐沛能量瞬間點燃全場，展現獨特台灣東岸阿美族風格融合現代音樂的魅力。
接著登場的是來自高雄的客家創作歌手邱淑蟬，她以溫暖細膩的嗓音，接連演唱歌曲〈棉被〉與〈行〉，以獨有的客語創作呈現出與眾不同的舞台，最後的高音環節更是餘音繞樑。主持人木木（林葦妮）用客語與邱淑蟬進行訪談，並與現場觀眾互動，進行客語趣味遊戲，展現濃厚的地方味。
隨後重磅登場的是首次登上跨年舞台的鳳小岳 & 壓克力柿子。主唱鳳小岳身著桃紅色大衣、手持電吉他，以渾厚嗓音接連演唱〈只想對你唱首鄧麗君〉、尚未正式發行的英語新作〈Beauty Ugly Make Believe〉，以及台語歌曲〈風車〉，巧妙融合國語、台語與英語元素，成功將晚會氣氛推向另一波高潮，現場掌聲與尖叫聲此起彼落。
談及這次跨年首秀，團員們皆表示十分感謝能受邀站上跨年舞台，也已準備好滿滿能量迎接倒數時刻。鳳小岳也分享，現階段將專注於音樂創作與演藝工作，暫時不會嘗試其他領域，希望透過一步步累積經驗，讓自己持續成長、更加精進。值得一提的是，演出期間鳳小岳更即興拿起手機與現場觀眾自拍互動，展現十足幽默感。他笑說站上跨年舞台感到既興奮又期待，迫不及待想記錄下這個難得且難忘的瞬間。
接著登場的則是有著「心動製造機」稱號的洪暐哲，身穿閃亮鑽石造型禮服，帶來高雄跨年首秀，接連演唱兩首代表作品。首先獻唱〈分你一半耳機〉，宛如「歐爸」般的高顏值魅力瞬間擄獲現場粉絲的心；緊接著演出的〈STUCK IN MY HEAD〉，展現開朗活潑的一面，最後與粉絲的熱情互動，更是寵粉指數破表。
洪暐哲也透露，此次特別攜帶訂製麥克風登台，使用時感受到滿滿的安心感，並笑稱它是自己的「幸運物」。此外，他也分享此次搭配的眼鏡造型，表示自己平時就有戴眼鏡的習慣，特別偏好圓框款式。「2026 雄嗨趴」跨年晚會精彩內容接連登場，演出卡司強強聯手，誠摯邀請市民朋友蒞臨現場，一同迎接嶄新的新年時刻。
更多鏡報報導
Lulu高雄跨年開場表演「陳漢典一臉欣慰」 Talking聊開「刪嘉賓」：先幫八三夭找住宿
小樂「深V」登台中跨年阿Ken一看驚呼：一波未平一波又起 生日願望「盼社會多點愛」
徐凱希曾把粉絲叫成「滅火器」今年雪恥 FEniX跟台下鬥嘴：打亂我節奏了
其他人也在看
大安森林公園擠爆民眾「邊哭邊跨年」！楊貴媚大雨中陪哭 活動紅上CNN
蔡明亮導演代表作、國片《愛情萬歲》中，楊貴媚在大安森林公園長椅上長達7分鐘的痛哭場面，被影迷封為台灣影史最經典鏡頭之一。為致敬這場名場面，「大安森林公園一邊哭一邊跨年」活動自2023年底發起以來，年年吸引影迷朝聖，今年邁入第三屆，跨年夜再度號召民眾一起從2025年哭到2026年。三立新聞網 setn.com ・ 31 分鐘前 ・ 2
曹西平險成無主屍「生前怎不收養乾兒子？」律師揭關鍵：很多人做不到
資深藝人曹西平29日驚傳猝逝，享壽66歲，消息曝光震驚演藝圈。由於他的家人拒絕出面辦理後事，讓他險成為「有名無主屍」，後續在歌手龍千玉協助之下，乾兒子Jeremy取得家屬授權，協助處理後事。有人就好奇，曹西平為何生前沒有收養乾兒子，以便讓對方幫忙處理後事？對此，律師林伯勳表示，其實收養程序沒有這麼單純，「可能很多人都做不到。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 30
曹西平疑趴睡離世 乾兒子曝慢性病未就醫
資深藝人曹西平於29日驚傳猝逝，消息曝光後震驚演藝圈。與他情同父子的乾兒子Jeremy證實，曹西平是在睡夢中離世，生前有高血壓狀況也未就醫的他，疑似因此猝逝。鏡週刊Mirror Media ・ 14 小時前 ・ 18
新北跨年／華莎中文連發寵粉！狂問粉絲會不會冷 甜喊：這裡像我的家鄉
「閃耀新北1314跨河煙火」今年首度以淡江大橋為主軸，打造「淡水、八里雙主場」的跨河慶典，吸引大批民眾冒雨共襄盛舉。壓軸則由韓國人氣天后 HWASA華莎開唱，掀起最高潮。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 3
出賣蔡依林45歲極致視角！謝盈萱曬片喊：怎麼辦到
娛樂中心／綜合報導天后蔡依林（Jolin）的「PLEASURE世界巡迴演唱會」，自昨（30日）開始、一連3天在台北大巨蛋舉行。開唱首日，影后謝盈萱就到場支持，隨後也在IG限動上傳超近距離片段，讓45歲蔡依林的超極致視角全被出賣。民視 ・ 12 小時前 ・ 10
「本來很討厭曹西平」！1原因讓苦苓改觀道歉：希望他一路好走
資深藝人曹西平於29日傳出猝逝，震驚演藝圈。知名作家苦苓在臉書發長文悼念，坦言自己曾對曹西平在節目上的「毒舌」形象不以為然，直到一場錄影意外中，看見曹西平無懼護航被痛罵的基層工作人員，才讓他驚覺那張快嘴背後，其實藏著一顆極其善良且貼心的靈魂。苦苓心痛表示，這份遲來的歉意與敬意，遺憾只能在對方在天之靈訴說。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 58
林俊傑網紅女友「七七」背80萬名牌包 超狂身家曝
44歲金曲歌王林俊傑昨（29）日晚間在社群平台無預警公開認愛，對象是小他20歲的廣東女網紅「七七」（Annalisa），照片中七七背著的包包也被發現是要價80萬元的精品冰淇淋晚宴包，身價不斐。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 22
曹西平生前與他們鬧翻！包偉銘結婚僅臉書通知 潘若迪紙紮錄影帶給他氣炸
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，而他離世當天凌晨才於臉書發文，如今驟然離世，讓粉絲相當震驚且不捨...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
曹西平後事全安排好？他早交代3細節 坦言最怕「一個人在家走了」
在鏡頭前以直言敢言聞名的曹西平，私下卻是極其溫柔細膩的人。他不僅主動承擔起家中所有瑣事，包括洗衣、洗碗、倒垃圾等，也曾在節目上流露出對晚輩的深厚情感。他提及，乾兒子 Jeremy 的手部皮膚對清潔劑過敏，為此他甘願一人負責所有家務，絕不讓對方動手。這份關係不只建...CTWANT ・ 1 天前 ・ 6
痛訴前夫家暴反遭提告！前東京著衣創辦人周品均：以過來人分享
前東京著衣創辦人周品均2013年和前夫鄭景太離婚後，曾踢爆男方對她長期家暴，遭到提告，兩人當時和解收場，但近期鄭景太又指控，周品均不顧和解承諾，在社群平台再度指稱他家暴，因此提起加重誹謗罪。台北地院昨台視新聞網 ・ 12 小時前 ・ 9
曹西平生前惦記他1暖舉！康康吐最大遺憾 真實心聲曝光
資深藝人曹西平（四哥）有話直說，個性直率，是演藝圈中罕見的真性情。豈料，29日卻傳出他於新北三重家中猝逝的消息，享壽66歲。消息震驚各界，康康一早得知消息後，驚呼「怎麼會這樣呢？」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
掩不住滿滿感動 范冰冰終於拿到金馬影后獎座
范冰冰今年以《地母》奪下金馬影后，當時雖未能親自來台領獎，但代領的導演張吉安仍在台上以連線方式，讓范冰冰「隔空領獎」並發表感言，張吉安在後台也與范冰冰視訊「簽收」獎座。這兩天范冰冰到馬來西亞參與跨年活動，張吉安終於親自將金馬獎座交給她。鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前 ・ 21
蔡依林「站巨蟒頭頂開唱」 影后謝盈萱看傻驚呼：已經不只是演唱會！
天后蔡依林《PLEASURE》世界巡迴演唱會昨（30）日晚間登場，不僅開場出現一頭3層樓高的金牛，讓現場驚呼連連，之後蔡依林騎在一條30公尺長、10公尺高的巨蟒上繞場大巨蛋熱唱，全場更是嗨翻，親臨現場的影后謝盈萱也看傻，忍不住驚呼「怎麼辦到的！？」三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 8
差36歲爺孫戀玩完！75歲男星「遭未婚妻瞞婚」證實分手：我才是第三者
75歲港星李龍基2021年公開認愛小37歲女友王青霞，而王青霞去年涉嫌在港逾期居留被拘捕，後續被裁定7項罪名包括違反逗留條件、作不實陳述、偽造文書等遭判刑2年1個月，今年7月刑滿釋放，當時李龍基不離不棄，甚至在王青霞服刑期間求婚成功，「爺孫戀」掀起熱議。近日有YouTuber爆料王青霞一直「瞞婚」早已在家鄉結婚生子；如今李龍基鬆口證實兩人已分手。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 發起對話
派翠克神模仿曹西平！「皮馬聊鬼來了」流傳10年經典 網讚看一次笑一次
資深藝人曹西平猝逝享壽66歲，他生前最讓年輕世代熟知的經典畫面，正是10年前在節目中被派翠克模仿的「皮馬聊，鬼來了」。消息曝光後，不少網友湧入重溫當年片段，直呼「現在看只剩滿滿懷念」，也讓這段綜藝名場面再度被翻出討論。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
出道 23 年沒胖過「腹肌＋107cm 美腿」超逆天！揭秘《偶像瘋子》崔秀英美腿秘訣：斷糖飲食、早起刮痧消腫
韓劇《偶像瘋子》崔秀英減肥方法：早起儀式就是拉伸運動與刮痧消腫崔秀英非常重視晨間的身體喚醒，這也是她從少女時代維持至今的習慣。拉伸習慣： 每天起床第一件事就是運動，若沒約團員去健身房，也會在家使用瑜伽球與彈力帶進行全身拉筋伸展。刮痧按摩： 伸展後會利用按摩...styletc ・ 1 天前 ・ 3
曹西平驚人背景起底！生前4兄弟鬧翻內幕曝 昔立遺囑把遺產全給「他」
資深藝人曹西平（四哥）驚傳29日於家中猝逝，享壽66歲。消息一出，震驚全台灣，因為前一天他還發文回憶921大地震，並對於即將到來的跨年活動感到憂心忡忡，「人擠人非常危險」。沒想到才過了一天就傳出他離世的消息，讓人不敢相信是真的。回顧曹西平的一生，他生前曾經多次感嘆自己「沒有家人」，與家中的4個兄弟全鬧翻，內幕也曝光了。而他的遺產，生前也做好了安排，將會留給這個人。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 50
章子怡女兒才是「最強星二代」！遺傳媽媽高級國際臉、10歲就推出繪本作品 全網狂讚：顏值才華雙稱霸！
現場照片中可以看到，醒醒大方拿著自己的繪本合影，畫風童趣卻完整度高，不少網友直言「這真的不是隨便畫畫而已」，10歲就能完成一本有主題、有角色設定的作品，難怪被形容是才華型星二代。生日當天，醒醒的造型也意外成為討論亮點。沒有公主禮服或浮誇裝扮，而是以簡約、清...styletc ・ 2 天前 ・ 10
遭酸「年輕時醜到現在」！曹西平曬40年前纖細長腿帥照 網一看全跪了
資深藝人曹西平驚傳驟逝，享壽66歲，消息一出震驚外界。曹西平以歌手身分走紅，當年被譽為「台灣西城秀樹」，成為綜藝節目常客後講話風格嗆辣，常常飆罵一句「醜八怪」成為許多觀眾心中的經典。曹西平生前曾被酸民批評「外表又醜又老」，他貼出40年前的未修圖舊照霸氣反擊。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
曹西平猝逝！「嫂嫂」龍千玉悲痛揭他生前談話：真的無法接受
曹西平29日於家人猝逝，享壽66歲，消息一出讓不少台灣民眾相當感傷，因為前天他才發文回憶921地震，還對即將到來的跨年活動感到憂心，沒想到再來卻是猝逝的消息問世，而台語歌后龍千玉是曹西平哥哥曹南平的前妻，即使已經離婚但兩人仍保持好關係，讓大家封曹西平為「最強小叔」，甚至兩人交情好到，龍千玉被曹西平視為「唯一親人」，對於曹西平的過世，龍千玉也悲痛發聲。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 102