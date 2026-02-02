鳳小岳開老爺車竟「現場拋錨」 葉全真精神恍惚…顛覆女神形象

【緯來新聞網】電影《陌路兄弟》由鳳小岳、台灣原住民加法國混血新人演員納曜（Elliot Malvezzi）及瑞士演員皮耶安東尼．杜比（Pierre-Antoine Dubey）主演，另有林慶台、葉全真驚喜客串。他在片中必須自己駕駛手排車，又要記台詞、看路、表演挑戰很大，也坦言是對他表演生涯很重要的一部作品：「這部電影對我來說意義非凡」。

鳳小岳參與電影《陌路兄弟》演出。（圖／TaiwanPlus提供）

鳳小岳表示，這部電影採公路電影形式拍攝，從台北一路拍到花蓮，收錄清水斷崖、太魯閣等等台灣東部山海美景。片中三兄弟在尋根路上所乘坐的小貨車是一台中古手排車，鳳小岳回憶：「很久沒開手排車了，而且那台車也有一些年紀，所以它自己有一些個性，我們在拍攝的第一天的第一顆鏡頭，它就現場直接拋錨。所以更多是邊拍、邊跟這台車找到相處方式，我覺得非常有意思，很喜歡。」而且拍攝時正值夏天，車戲又不能開冷氣和窗戶，眾人得克服台灣炎熱氣候，身心挑戰都不小。



鳳小岳透露：「這部電影對我來說，是一趟真實又情緒豐沛的旅程，不只是角色在尋找兄弟，我自己也在尋找那個在血緣與多重文化之間，仍然願意相信連結、相信愛的自己。」片中的他因為身世背景，成為一個外表堅強，內心卻有沈重傷痕的男子，那說不清楚的情緒，藏他每一顆鏡頭的眉宇之間，他表示：「每一個神情的片刻裡，透過公路旅程不斷地累積堆疊，直到釋放。角色對父親的不解及憤怒、對自己的懷疑，還有那種想放下卻又放不下的矛盾，其實是很多家庭都熟悉的狀態，包括我自己。我想，這不只是關於兄弟或父親的故事，更是一種自我療癒及跟自己和解的過程。我們無法改變過去，但或許可以重新定義自己與家人的關係——哪怕他／她不在世上了。」

葉全真一改過去的女神形象。（圖／TaiwanPlus提供）

首次演出電影的納曜在片中大展才華，不只要裸泳展現健壯體魄，還得事先練習射箭。他笑說：「雖然也會跟朋友裸泳，但這是我的第一次全裸上鏡，基本的身體線條有稍微鍛鍊。其實那時我18歲，所以還有點babyfat（嬰兒肥），當我看到電影播出的畫面時，我就下定決心要好好健身了。」不過他說，相較裸泳戲，他更緊張的是射箭戲，坦言：「我常常回部落參加豐年祭，但其實我完全沒有射過箭，拍攝前有去做了訓練，我很認真練喔。果然有原住民血統，很快就上手！」歡迎觀眾看片驗收。



而葉全真在片中一改過往女神形象，呈現疲憊且精神恍惚的狀態，還有一場神經兮兮刷石頭的戲，讓人震撼不已。她已經排練過這場戲，並且做了出色的準備工作，完全沉浸在這個極度悲傷且複雜的角色之中，造型是事先與整個化妝團隊和服裝設計師共同協商準備的，讓導演讚嘆：「我們進行了好幾次嘗試才達到這個效果。她非常配合，我要再次感謝她！」

