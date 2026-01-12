鳳小岳、吳汶芳、魏嘉瑩1／24齊聚雲林 重唱鄧麗君經典

〔記者黃淑莉／雲林報導〕緬懷出生雲林的國際巨星鄧麗君，雲林縣府將在1月24日在雲林表演廳舉辦《把時代唱成鄧麗君》音樂會，邀請鳳小岳、吳汶芳、魏嘉瑩等歌手演唱鄧麗君的經典名曲，縣府(12)日召開記者會宣布，免費入場，明天(1月13日)中午12點起開放索票。

雲林「把時代唱成鄧麗君」音樂會邀請多名現代歌手，重新詮釋鄧麗君的經典歌曲。(記者黃淑莉攝)

今日記者會包括雲林縣長張麗善、副縣長陳璧君、鄧麗君文教基金會執行長鄧永佳、褒忠鄉鄧麗君文化協會理事長黃耀南及大力支持這場音樂會的鈺齊國際董事長林文智等人都出席。

鄧麗君的姪女、鄧麗君文教基金會執行長鄧永佳邀請大家1月24日雲林不見不散。(記者黃淑莉攝)

張麗善指出，鄧麗君出生在雲林，縣府在2018年將她的生日1月29日訂為「鄧麗君日」，每年在當天前後舉辦紀念音樂會，緬懷及追思鄧麗君，也期盼透過音樂會傳承鄧麗君的精神與情感。

陳璧君表示，這次音樂會邀請鳳小岳、吳汶芳、魏嘉瑩及多位新生代創作歌手，透過不同世代音樂人的聲音與當代曲風，重新詮釋鄧麗君經典旋律，讓聽眾在歌聲的引導下，回味跨世代的情感記憶。

陳璧君強調，這不是一場模仿或翻唱的音樂會，而是用今天的聲音，重新唱回那個年代的情感與記憶，因此音樂會節目編排上著重情感層次與時代氛圍的鋪陳，透過現場演唱與舞台視覺設計，帶領現場民眾走進鄧麗君音樂所形塑的時代風景。

文觀處指出，音樂會採免費索票方式，13日中午12點起，在OPENTIX兩廳院文化生活開放索票，邀請民眾走進雲林表演廳，用歌聲緬懷鄧麗君，感受跨世代的音樂感動。鄧麗君的姪女鄧永佳邀請大家1月24日雲林表演廳不見不散。

