「鳳展專案」F-16V試飛成功 台灣出資千億助攻升級案

台灣軍購進度傳來好消息！有軍事粉專捕捉，我國空軍「鳳展專案」第一架新型F-16V、編號6831戰機，在美國首度試飛成功，回顧當年F-16V的研發升級案，台灣花費1000億，與美國共同研發，也是第一個出資的國家，軍事專家舒孝煌分析，F-16V升級後配備了APG-83雷達，大幅增加偵測.追蹤等能力，如今世界各國，紛紛跟進想升級，或購買F-16V新機，立委王定宇透露，台灣還能每筆訂單中，回收研發經費。

伴隨轟鳴引擎聲F16戰機滑行升空翱翔天際，美國軍火商洛克希德·馬丁，至今替不少國家製造F16V，但回顧十多年前洛克希德·馬丁，打算研製F16V，戰機性能提升計畫原訂由台灣以及美方出資，美國空軍預算因素，放棄升級計畫，此時這時台灣「鳳展專案」，出資38億美元折台幣約一千億協助投入研發。

隨著台灣跟著一起投入研發像是F16V而升級的關鍵核心，就是搭載APG-83全效射控雷達，採用AESA技術反應速度快，可同時執行多種任務，還有強大的偵測能力探測距離可達370公里，另外還能支援對空搜索目標追蹤等多項功能。

升級後的F16V躋身4.5代戰機，世界各國也紛紛跟進想升級或購買新機，根據國家安全研究院統計，像是斯洛伐克已經下單購買14架新機，希臘也有84台F16戰機要升級改裝，而巴林除了下單新機也有20架舊機需要升級，鳳展專案當年一度引發外界諸多批評，當年看似是「退而求其次」的決定，不只讓台灣軍備升級，還能逐步回收研發經費，也讓台灣成為軍火採購中的贏家之一。

