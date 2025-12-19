鳳山三井LaLaport 上梁

日商三井在高雄打造休閒購物中心新建工程上梁。（記者許正雄翻攝）

記者許正雄、王正平∕高雄報導

日商三井不動產集團斥資百億，在高雄鳳山打造結合購物、餐飲、娛樂一站式體驗的休閒購物中心新建工程，十九日舉行上梁儀式，將會是一座擁有二百七十家店舖的大型購物中心。其中亮點包括沉浸式藝術先驅ARTE MUSEUM，以及在地餐飲企業—漢來美食。

三井集團Mitsui Shopping Park LaLaport高雄鳳山衛武營東側新建工程上梁儀式，包括台灣三井董事長久一康洋、市長陳其邁、台糖董事長吳明昌、立委許智傑、議長康裕成率多名在地議員，以及業界來賓出席。

廣告 廣告

久一康洋表示，自二０二三年六月開工以來，建築主體已大致完工，將運用過去累積的開發與營運經驗，讓LaLaport高雄成為吸引全台民眾、象徵高雄的新地標，同時滿足在地居民多元的生活需求。

陳其邁表示，這項投資是鳳山建城二百三十七年來的重要突破，也回應鳳山三十六萬市民對大型商業設施的期待。市府將同步完善周邊交通動線，成為南台灣重要商業樞紐，帶動區域繁榮。

吳明昌說明，台糖配合市府規劃開發現有資源促成地方發展；經發局長廖泰翔指出，日系集團看好高雄商業發展及潛在消費力趨勢，鳳山三井LaLaport坐落衛武營國家藝術文化中心對面，緊鄰捷運紅線鳳山西站及未來捷運黃線交通方便，發展無可限量。