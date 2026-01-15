鳳山五甲國宅居民 盼收回公設

高雄鳳山區五甲國宅公共設施產權爭議多年未解，15日高市都發局與專家學者舉辦意見陳述會議。（紀爰攝）

高雄鳳山區五甲國宅公共設施產權爭議多年未解，居民說，當初買國宅也包括公設產權，但國宅制度退場後，公設產權卻登記為政府所有，很不合理；公部門則主張，公設若具公共性，依法應登記為政府所有。議員呼籲，地方與中央應從法律面探討立法有無瑕疵，保障住戶權益；15日高市府都發局等單位也召開陳述會議，50多名住戶紛紛發表意見，盼取得共識。

早期政府推動國宅制度，後來衍生房屋老舊、管理責任模糊等問題，民國104年因此廢除《國民住宅條例》，將管理責任回歸各社區，並在106年修訂《住宅法》61條，主張國宅公設若具公共性，依法應登記為政府所有，引發五甲國宅居民不滿，3年前就曾出面抗議；這段時間，中央與地方會同專家共組研析小組，持續蒐集資料研議解套方案。

昨日上午10時許，都發局與10多名專家、學者在鳳山區南京教會召開陳述會議，現場包括居民、里長等50多人參與；居民們表示，當初購買國宅時，周邊道路、公園、停車場等公共設施的成本也一併納入，明明已經付費取得，結果現在公設產權卻登記為政府所有。也有居民說，同樣的話3年前已經講過，現在要選舉了，政府才重視。

高市議員劉德林指出，五甲國宅整體計價範圍，包括公有設施部分，都是5000多戶居民自掏腰包花錢購買，應屬居民所有；另五甲國宅過去曾用基金購買汙水處理廠用地，後來營建署又花1億6000元取得該地，每戶補貼2萬多元，顯示土地產權標準不一，政府資料也未公開透明。

高市議員李雅靜則表示，地方與中央應該要全面檢視《住宅法》61條在立法過程中有無瑕疵，確保國宅住戶不受影響。高市議員張漢忠、鄭安秝也指出，將會持續追蹤案件進度，認為此案不能再繼續拖延。

陳述會議中有居民情緒激動，希望政府能立刻給出確切解決方案，都發局與專家學者則強調，本次會議以聆聽地方意見為主，2周內會把相關意見彙整後轉達中央，確保案件有新進展。