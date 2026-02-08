鳳山光之季活動璀璨點燈 許智傑邀大家來走春賞燈

立委許智傑表示，鳳山光之季七日晚上璀璨點燈，正式登場，邀請大家一起來鳳山走春賞燈。（許智傑提供）

記者吳文欽／高雄報導

民進黨立委許智傑八日表示，鳳山光之季七日晚上璀璨點燈，正式登場，邀請大家一起來鳳山走春賞燈。

許智傑指出，鳳山光之季是他與從現任海洋局的石慶豐局長擔任鳳山區長任內開始擘劃舉辦，打下了很好的基礎；再由現在的吳茂樹區長接力傳承，以及所有議員們的一起努力，讓鳳山光之季一年比一年更加擴大、精彩，讓鳳山的夜晚越來越美麗。

許智傑說，今年的光之季以「鳳山大東公園」為主軸，一路串聯到曹公圳、中華街商圈，打造了十大創意燈區。邀請大家帶著家人朋友一起來感受鳳山的浪漫與活力！

鳳山光之季活動自七日起至三月三日止，每天下午五點至晚上十點，在大東公園、曹公圳周邊辦理，以高雄版「忘憂森林」大東濕地公園串聯中華街、協和路曹公圳，全長一點五公里佈設十座藝術燈、十處光環境點亮鳳山。