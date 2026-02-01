鳳山光之季 春節推出15場秀

高雄市大東文化藝術中心串聯「鳳山光之季」，在春節期間推出十五場音樂與戲劇演出。（記者王正平翻攝）

記者王正平∕高雄報導

高雄市大東文化藝術中心串聯「鳳山光之季」，春節期間推出十五場音樂與戲劇演出，邀請市民在年假感受充滿藝術、喜氣洋洋及璀璨熱鬧的節慶氛圍。

文化局指出，此次除了園區內薄膜燈飾與燈會燈飾，以及週六下午的戶外展演與週日上午的大廳音樂會外，春節期間加碼四場戶外演出，大年初一至初四每天下午三至四時邀請「跑跑機器人×長笛玩家」、「圈圈音樂藝術坊」、「六藝樂集」及「經典大提琴室內樂團」等團隊輪番登場。

廣告 廣告

今年並邀請在地三大國寶級皮影戲劇團｜觀音山東華皮影劇團、高雄皮影戲劇團及永興樂皮影劇團，於大東濕地公園進行三場戶外展演。民眾可以席地而坐，在草地間欣賞珍貴的傳統皮影藝術，感受世代傳承的文化魅力，相關活動資訊請至官方網站「二０二六鳳山光之季專區」查詢。

文化局邀請市民於春節期間走進大東文化藝術中心，在燈光、音樂與戲劇交織下，共享一場又一場豐富多元、充滿年味的藝術饗宴。