「鳳山光之季」2/7登場 鳳山車站大樓黃光+爆竹應援

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市「鳳山光之季」將於2月7日登場，台鐵鳳山車站大樓「空中鳳城」以黃光應援，春節連假增添爆竹、煙花造型變化，燈會為期25天，一路熱鬧到元宵節。

鳳山光之季以高雄版「忘憂森林」大東濕地公園為主場地，串聯中華街、協和路曹公圳，綿延1.5公里，佈設10座藝術燈、10處光環境，每晚5至10時點亮鳳山。

台鐵鳳山車站大樓「空中鳳城」設有1千多盞LED燈，剛完成燈光優化工程，將從2月7日至元宵節每晚5至10時，以黃光點亮應援鳳山光之季。

鳳山車站大門造型牆將於春節連假前13日至22日每晚5時至隔天凌晨1時，增添爆竹、煙花造型變化，營造年節熱鬧氣氛迎賓。

此外，文化局去年斥資3600多萬元，完成清代鳳山縣城殘蹟留存訓風、澄瀾、平成3座砲台牆體修補，以及東便門牆面、東福橋面修復，今年配合鳳山光之季燈光優化。

還有黃埔新村提前點亮光影藝術，文化局於中軸道路打造多盞藝術燈，搭配創意燈飾光彩奪目，以每晚6時至10時，感受最佳光影效果。

大東文化藝術中心知名造型燈也將配合鳳山光之季，自2月7日起提早於下午5時點亮，直到元宵節深夜10時；其餘園區高燈、鳳山溪旁豆莢燈也將同步點亮，延長至隔日清晨5時。

台鐵鳳山車站大樓「空中鳳城」以黃光應援鳳山光之季。(記者陳文嬋攝)

台鐵鳳山車站大樓「空中鳳城」以黃光應援鳳山光之季。(記者陳文嬋攝)

台鐵鳳山車站大樓「空中鳳城」以黃光、爆竹應援鳳山光之季。(記者陳文嬋攝)

