鳳山光之季2/7璀璨登場 系列活動嗨翻整個新年

圖：「二O二六年鳳山光之季」將於二月七日在鳳山大東公園登場。（鳳山區公所提供）

「二O二六年鳳山光之季」將於二月七日在鳳山大東公園登場，活動展至三月三日元宵節止，展期共二十五天，每日晚間五時至十時亮燈。透過璀璨燈飾與多元活動，鳳山光之季已成為高雄春節期間最具代表性的節慶活動之一，吸引民眾走入城市、感受夜間光影魅力。

今年燈會以鳳山大東公園為核心，串聯曹公圳沿線的中華街與協和路，規劃十組創意燈飾及十處光環境，打造具層次感的夜間光廊，其中，位於大東公園入口處的主燈《我愛鳳山》高達八公尺，透過兩隻鳳凰相互凝視的意象，勾勒出象徵「鳳山城心」的心型輪廓，並巧妙融入鳳山丘陵地景線條與曹公圳百年流動不息的水文象徵。

廣告 廣告

圖：今年燈會以鳳山大東公園為核心，串聯曹公圳沿線的中華街與協和路，規劃十組創意燈飾及十處光環境。（鳳山區公所提供）

二月七日由「鳳山拾光遊」活動率先登場，邀請民眾以創意裝扮參與巡水踩街，沿著曹公圳走訪中華街商圈、平成砲台、曹公廟、城隍廟及鳳儀書院等重要文化景點，全程參與不僅可集章兌換好禮，還能在祈福卡上寫下新年願望，祈求馬年心想事成。當日晚間啟燈晚會星光熠熠，台鋼雄鷹啦啦隊熱情應援，藝人郭書瑤、江志豐、琳誼接力演出，搭配食農文創市集、手作體驗及街頭藝人表演，為光之季揭開熱鬧序幕。

二月八日推出「鳳山舞告讚」，由鳳山在地里長及社區團隊輪番上陣，展現充滿活力的舞蹈演出，台語歌后喬幼壓軸獻唱，精彩可期。此外，農曆春節期間，大東文化藝術中心同步規劃十五場音樂與戲劇表演藝術活動，包含四場大廳音樂會、八場戶外廣場演出及三場皮影戲，讓民眾在賞燈之餘，也能近距離感受藝術文化的魅力。

活動期間還推出「黃埔新村小旅行」，以「五感體驗」為主軸，透過視覺、聽覺、嗅覺、味覺與觸覺的沉浸式設計，引領民眾走進眷村時光故事，深入了解鳳山豐富的人文底蘊，歡迎民眾走訪鳳山，一同熱鬧過好年。

由於大東公園周邊停車空間有限，請民眾多利用大眾運輸工具，搭乘高雄捷運橘線至「O13大東站」1號出口，步行即可抵達會場。活動詳情可至鳳山區公所官網「二O二六鳳山光之季專區」查詢。