鳳山凌晨機車路口擦撞瞬間成火球 43歲騎士逃生不及命喪街頭

高雄雙機車對撞變火球。（圖 ／翻攝畫面）

高雄市鳳山區28日凌晨發生一起震撼人心的重大死亡車禍，凌晨3點多寧靜的街道突然傳出巨大撞擊聲，鳳松路180巷與武松街口瞬間陷入火光與混亂。兩輛機車在無號誌的巷口交會時發生碰撞，其中1輛機車當場起火，火勢猛烈到宛如火球，讓附近住戶從睡夢中驚醒。

警方與消防單位獲報後迅速趕抵現場，消防人員第一時間拉水線滅火，但仍發現1名騎士已被燒成焦屍，畫面怵目驚心，死者為43歲林蔡姓男子，當時騎乘機車沿武松街由北向南行駛，與另1名26歲吳姓男子所騎乘、由鳳松路180巷西向東行駛的機車，在路口發生擦撞，兩人當場倒地。

廣告 廣告

撞擊後最致命的瞬間隨即發生，林蔡姓男子的機車突然燃起熊熊烈火，火勢在短時間內迅速擴大，現場冒出大量濃煙與高溫火焰，有熱心民眾見狀，立刻拿出滅火器試圖撲救並協助救人，然而火勢過於猛烈，林蔡姓男子仍不幸遭烈焰吞噬，救出時已明顯死亡。

至於另1名吳姓騎士，則僅受到手腳擦挫傷，被緊急送醫治療，所幸並無生命危險。警方事後對吳男進行酒測，結果顯示並未酒駕，由於事故地點為無號誌巷口，加上機車為何會在碰撞後瞬間起火，仍存在諸多疑點，目前已交由警方進一步調查與釐清肇事責任及起火原因。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

高齡妊娠掀熱議！62歲女子痛失獨子後再孕 宣布懷二胎6個月

日22歲男大生癌逝後發「這6字」告別 掀日本捐款潮

7.0強震！外籍女看護不逃「肉身護臥床嬤」 反被長輩暖心安撫逼哭6萬網友