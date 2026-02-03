鳳山國中學生江詠恩挺身護送身障長者 陳其邁市長公開表揚

【記者凃建豐／高雄報導】高雄市長陳其邁於今（3）日市政會議上，公開表揚日前挺身護送身障長者的鳳山國中三年級學生江詠恩，除了讚賞他的行為，同時予以感謝與肯定，期盼透過傳遞此種社會良善的精神，做為同儕學習的典範。

高雄市鳳山國中江同學，日前放學返家途中，行經鳳山區中山東路時，發現一名身障長者行動不便、過馬路困難，且行人號誌即將轉換，路口車流量大，情況相當危險。江同學不顧自身趕路，立即牽著腳踏車上前，全程護送長者安全通過馬路，展現高度同理心與公民素養。

相關影片上傳網路後，引發熱烈回響，感動數萬名網友按讚分享。江同學今天謙虛的表示，相信很多人在當下，都會和他做一樣的事；他也再一次感謝當時所有駕駛願意耐心等候，讓長者能夠平安過馬路，強調自己只是做了應該做的事。

陳其邁市長表示，江同學的善良與勇敢，以及見義勇為讓弱勢的市民能夠安全的過馬路，希望藉著市政會議來表揚，傳遞此種社會良善的精神，並且予以感謝與肯定，期盼透過正向示範，持續深化校園品格教育與公民意識，讓善意在高雄持續擴散。

江同學今天在母親，以及鳳山國中校長林季玲一起陪同到場接受表揚，表示江同學行為引起社會相當大的回響，也向社會表達感謝；江同學的母親說，當初看到導師傳來孩子助人的連結後，內心是非常的感動，其實孩子本來的性格上就是很貼心與和煦的暖男。

陳其邁市長3日在市政會議上公開表揚鳳山國中江詠恩同學（右二）助人義舉。翻攝畫面

