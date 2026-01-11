鳳山國中方冠中深耕生活科技 獲選教育家人物典範

（中央社記者許秩維台北11日電）投入生活科技教育15年的高雄市鳳山國中教務主任方冠中，帶學生參加各種競賽，激發學習熱情，讓生活科技教室變成學生的大遊戲場，獲選教育家人物典範。

教育部今天發布新聞稿指出，方冠中畢業於高雄師範大學工業科技教育系，因所學非當時環境的主要考科，一度曾考慮轉攻其他研究所，但在指導教授的啟發下，他逐漸認識到生活科技的潛力，並看到這個領域擁有的前景與使命。

進入鳳山國中任教後，方冠中積極思考如何建立能持續深耕的生活科技教育模式，他決定帶領學生參加各種競賽，激發學習熱情；在參賽前，他會讓學生練習製作兩、三架手擲機，曾遇到學生消耗了20多架的材料，原來這個學生在練習過程中產生濃厚興趣，主動利用課外時間練習，也因為這份熱忱，首次參賽便奪得全國手擲機競賽冠軍。

除了專注於生活科技教學，方冠中也積極推動跨域合作，帶領教師團隊共同成長，從成立社群、確立核心教師到邀集不同領域的教師加入，透過多年努力，讓跨域合作展現亮眼成果，讓鳳山國中的校本課程「一起i鳳」與「家在一起」都曾獲得獎項肯定。

回顧教職生涯，方冠中表示，最欣慰的就是看見生活科技教育逐漸展現跨領域優勢，也找到許多理念相近的同伴相互扶持；榮獲114年師鐸獎肯定的方冠中，也期許自己未來持續深耕生活科技教育，讓生活科技教室變成學生的大遊戲場，陪伴他們在探索與實作中成長。（編輯：蕭博文）1150111