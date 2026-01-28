鳳山國中生江詠恩肉身護身障過馬路 善行獲校方公開記功表揚

【緯來新聞網】高雄市鳳山區中山東路近日出現一起備受矚目的公共善舉。鳳山國中三年級學生江詠恩被拍攝到牽著腳踏車，陪伴一名行動不便的身障男子穿越車流密集的馬路，影片上傳社群平台後迅速累積數萬人次按讚與分享，近日校方也公開表揚並記功肯定其善心暖舉。

鳳山國中國中生「肉身護身障」過馬路影片曝光後受到廣泛關注，江詠恩在繁忙時段主動停下腳步協助身障人士，展現少見的公共倫理與危機判斷力。近10萬名網友狂讚留言肯定江詠恩暖舉，呼籲學校應予以公開表揚。



江詠恩受訪時提到，當時他正騎腳踏車返家途中，發現該名身障者獨自一人佇立於馬路中央，疑似因行動緩慢無法順利過馬路。他表示，當下紅燈即將轉換，車流繁忙，他擔心身障者可能面臨交通危險，於是選擇下車步行護送，並陪同對方至安全位置。江詠恩回憶，該名身障者在過程中還關心地詢問他是否已用餐，讓他感受到反向的溫暖關懷。



對於此事件，鳳山國中校長林季玲指出，這類行動體現教育價值，亦證明學生能將課堂所學實際應用於日常生活。校方對江詠恩記功表揚，並感謝民眾記錄下這段畫面，讓更多人得以見證日常中不經意卻重要的善舉。

