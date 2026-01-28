鳳山國中生「護送身障伯」過馬路 校方頒獎公開表揚

針對江詠恩同學（右）的善行，校長林季玲（左）今天予以表揚，並且將於全校集會時予以公開表揚。（高雄市教育局提供／林雅惠高雄傳真）

高雄鳳山國中三年級學生江詠恩日前牽腳踏車護送身障長者過馬路，其暖心行為被拍下上傳網路，引發數萬人按讚與轉發，校方今天頒發獎金與獎狀公開表揚，希望啟發更多學生落實關懷。

事件發生在鳳山區中山東路，江同學當時騎腳踏車經過，遠遠看到一位行動不便的阿伯在路中央緩慢移動，擔心他過馬路不及會發生危險，便牽著腳踏車陪伴他慢慢走到分隔島，沿途雖已紅燈，車輛仍主動停下等待，而阿伯還親切地詢問「午餐吃了沒」，讓江同學倍感溫暖。

這段行為被路過駕駛的行車紀錄器拍下並上傳網路，短時間內累積逾兩萬個讚，網友紛紛留言稱讚江同學的善行，江同學則謙虛表示，當時只是本能反應，希望對方安全過馬路，對網路爆紅感到驚訝。

鳳山國中指出，江同學的行動展現了孩子最純真、柔軟的心地，也將課堂上學到的同理心轉化為實際行動，帶給校園極大共鳴。

校長林季玲表示，這份發自內心的體貼是學校收到最珍貴的禮物，今日校方頒發2千元獎金及獎狀，開學後將在全校集會再次公開表揚，並邀請江同學分享心路歷程，期盼這份善意能成為學生學習榜樣。

