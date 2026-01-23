鳳山增標線型圓環 獲地方支持

高雄市交通局在鳳山工業區增設標線型圓環，盼讓五岔路口車流順暢，減少交通事故。（任義宇攝）

日前高雄市交通局在鳳山區設置一處「保護型自行車道」，遭遇地方反對而恢復原貌，近日民眾發現，為讓鳳山工業區複雜的五岔路口車流更順暢，市府正增設標線型圓環，網友擔心會再度遭遇地方阻力。當地里長、民代表示，若能提升安全會與民眾溝通取得共識；交通局則說，該圓環能妥善區隔工業區與住宅區，預計近日完工啟用。

鳳山工業區武林路轉彎處，與武慶二路、漢慶街及剛開通的漢慶街84巷，形成複雜的五岔路口，高雄市交通局自去年下半年起，規畫於該路口比照苓雅區三多路小圓環模式，設置高雄第五處標線型圓環，盼能有效整理車流，讓動線更明確，並區隔工業區與住宅區車流，目前已在收尾階段，即將完工。

廣告 廣告

不過有網友提及，鳳山區中正預校前，近日設置650公尺的「保護型自行車道」，卻遭遇地方反對，認為影響動線、難以停車，因此將北側全數塗銷、恢復原狀，擔心鳳山新增標線型圓環會再度遭遇地方阻力。

圓環所在位置的武慶里長林振隆指出，該路口在漢慶街84巷開通後路型複雜，而且住宅與工業區比鄰，容易因車速快、亂轉彎而引發事故，因此與高雄市議員李雅靜爭取設置標線型圓環，已經與地方居民妥善溝通後取得共識。

李雅靜指出，過去漢慶街84巷為無尾巷，不僅交通不便，還成治安與衛生死角，經爭取打通後，衍生出複雜的五岔路口問題，因此與交通局決定設置標線型圓環，以無號誌方式有效引導車流，還能減低通過車速，降低交通衝突，提供居民更安全的通行環境。