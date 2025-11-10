鳳山大全聯「芬普尼蛋」未積極通知消費者遭開罰 客人反應曝光

鳳山大全聯已經把問題蛋品的批號貼在貨架上，提醒顧客。（圖／東森新聞）





高雄市衛生局7日接獲通知，彰化有3品項蛋品檢驗出農藥「芬普尼」超標並流入高雄等9縣市，其中大全聯高雄鳳山店未積極通知消費者，遭到衛生局開罰。消費者得知相關消息後，也做出回應。

彰化某畜牧場生產的4批雞蛋，經過檢驗發現疑似農藥的芬普尼代謝物，含量不符合規定，影響市售包裝蛋品總數約15萬顆，已經流向桃園市、新竹縣、台中市、雲林縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市等9縣市通路商，食藥署緊急公佈相關產品代碼，由各地衛生局啟動回收。

高雄市衛生局7日接獲通知，當日隨即派員至進貨商全聯實業股份有限公司所屬鳳山分公司稽查，發現業者於10月24日分別購入含不得檢出動物用藥成分之四季巨蛋14盒、初卵頭窩蛋28盒、悠活鮮蛋200盒，稽查當日現場僅剩餘四季巨蛋7盒、初卵頭窩蛋21盒及悠活鮮蛋3盒，要求業者立即下架，並主動通知購入該批產品消費者。

然而，衛生局隔日（8）日接獲確認殘留超標後再次稽查，發現鳳山大全聯並未積極通知消費者，依違反《食品安全衛生管理法》第52條第2項暨同法第44條第1項第3款規定，針對全聯實業股份有限公司，裁罰6萬以上、2億元以下罰鍰。

《EBC東森新聞》今天也直擊大全聯高雄鳳山店，貨架上的問題蛋品都已經下架，也把問題蛋品的批號，都貼在貨架旁邊來告知消費者，現在貨架上的蛋都是沒有問題的。

有消費者指出，「他們就說，退蛋、退錢，重新購買都可以，他是說7號通知，但是8號複查的時候，沒有照衛生局的做法通知消費者。」

大全聯也表示，現在已經通知了所有顧客，也會依照程序來退錢給顧客。

